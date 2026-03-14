Νίκη τίτλου η Άρσεναλ 2-0 στην εκπνοή την Έβερτον, η Νιούκαστλ υπέταξε την Τσέλσι, «γκέλα» η Ίντερ 1-1 με την Αταλάντα, δείτε γκολ από την Ευρώπη, δείτε τα γκολ
H Νάπολι 2-1 την Λέτσε με ανατροπή, η Ατλέτικο 1-0 τη Χετάφε πριν τη ρεβάνς με την Τότεναμ - Η Μπάγερν Μονάχου 1-1 με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν
Η Άρσεναλ «ίδρωσε» αλλά επικράτησε 2-0 της Έβερτον με δύο γκολ στην εκπνοή του αγώνα και απομακρύνθηκε 10 βαθμούς από την Σίτι (με δύο παιχνίδια περισσότερα) στη μάχη για την Premier League.
Η Νιούκαστλ έκανε την ζημιά στην Τσέλσι, νικώντας τη εντός έδρας με γκολ του Γκόρντον και πλέον μετά το πέρας της αγωνιστικής οι μπλε κινδυνεύουν να μείνουν εκτός τις θέσεις του Champions League.
Η Μπράιτον πέρασε με 1-0 από την έδρα της Σάντερλαντ, ενώ Μπέρνλι και Μπόρνμουθ έμειναν στο 0-0.
Στη Bundesliga η Μπάγερν των 9 παικτών κατάφερε και έμεινε όρθια στο Λεβερκούζεν, 1-1 ισοφαρίζοντας στο τέλος με τον Λουίζ Ντίαζ και έχοντας ευκαιρίες να φύγει ακόμα και νικήτρια.
Η Ντόρτμουντ δείχνει να καθαρίζει σε κάποιο βαθμό την υπόθεση δεύτερη θέση, αφού νίκησε 2-0 την Άουγκσμπουργκ, ενώ η Βόλφσμπουργκ με σκόρερ Κουλιεράκη πήρε βαθμό στο Χόφενχαϊμ.
Στη La Liga η Ατλέτικο παρά τις πολλές αλλαγές επικράτησε 1-0 της Χετάφε με το καταπληκτικό γκολ του Μολίνα στο ξεκίνημα του ματς.
Η Τζιρόνα κέρδισε την Μπιλμπάο του Βαλβέρδε με το ευρύ 3-0, ενώ η Βαλένθια υπέστη ήττα σοκ με 1-0 από την ουραγό Οβιέδο.
Αν και αποδεκατισμένη η Ρεάλ νίκησε την Έλτσε με 4-1 και μείωσε προσωρινά στο -1 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Δείτε ΕΔΩ τα γκολ.
Στη Serie A το πρωτάθλημα δείχνει να παίρνει φωτιά μετά την δεύτερη συνεχόμενη απώλεια της Ίντερ. Η ομάδα του Κίβου «γκέλαρε» εντός έδρας, 1-1 με την Αταλάντα.
Πλέον η Μίλαν με νίκη αύριο κόντρα στην έδρα της Λάτσιο, θα μειώσει στους 5 τη διαφορά από την κορυφή.
Η Νάπολι επανήλθε στα θετικά αποτελέσματα δείχνοντας σφυγμό, επικράτησε 2-1 της Λέτσε με ανατροπή.
Premier League (29η αγωνιστική)
Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1 (58΄ Μιντέχ) Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Άρσεναλ-Έβερτον 2-0 (89' Γιόκερες, 90+2' Ντόουμαν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Νιούκαστλ 0-1 ( 16' Γκόρντον) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1 (31' Σίλβα - 35' Μαυροπάνος) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 15/3
Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 15/3
Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 15/3
Λίβερπουλ-Τότεναμ 15/3
Μπρέντφορντ-Γουλβς 16/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)
Άρσεναλ 70 -31αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 60
Μάντσεστερ Γ. 51
Άστον Βίλα 51
Τσέλσι 48 -30αγ.
Λίβερπουλ 48
Μπρέντφορντ 44
Έβερτον 43 -30αγ.
Νιούκαστλ 42 -30αγ.
Μπόρνμουθ 41 -30αγ.
Φούλαμ 40
Μπράιτον 40 -30αγ.
Σάντερλαντ 40 -30αγ.
Κρίσταλ Πάλας 38
Λιντς 31
Τότεναμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 28
Γουέστ Χαμ 28
Μπέρνλι 20 -30αγ.
Γουλβς 16 -30αγ.
Bundesliga (26η αγωνιστική)
Γκλάντμπαχ-Ζανκτ Πάουλι 2-0 (37΄ Στόγκερ, 63΄ Ονορά)
Λεβερκούζεν-Μπάγερν Μονάχου 1-1 (6΄ Γκαρσία - 69΄ Λουίς Ντίας)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Χαϊντενχάιμ 1-0 (53΄ Καλιμουεντό) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Ντόρτμουντ-Άουγκσμπουργκ 2-0 (13΄ Αντεγέμι, 59΄ Ρετζάνι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Βόλφσμπουργκ 1-1 (83΄ Πρέμελ - 65΄ Κουλιεράκης) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Κολωνία 1-1 (39' Βιέϊρα - 45' Ελ Μαλά)
Βέρντερ Βρέμης-Μάιντς 15/03
Φράιμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 15/03
Στουτγκάρδη-Λειψία 15/03
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 67
Ντόρτμουντ 58
Χοφενχάιμ 50
Στουτγκάρδη 47 -25αγ.
Λειψία 47 -25αγ.
Λεβερκούζεν 45
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 38
Φράιμπουργκ 34 -25αγ.
Άουγκσμπουργκ 31
Αμβούργο 30
Ουνιόν Βερολίνου 28 -25αγ.
Γκλάντμπαχ 28
Βέρντερ Βρέμης 25 -25αγ.
Κολωνία 25
Μάιντς 24 -25αγ.
Ζανκτ Πάουλι 24
Βόλφσμπουργκ 21
Χαϊντενχάιμ 14
La Liga (28η αγωνιστική)
Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1 (40΄αυτ. Μαρίν - 90+8΄ Πεπέ)
Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0 (4΄ Ρινκόν, 77΄ Ουναϊ, 90+2΄ Ετσεβέρι)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0 (8' Μολίνα)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα