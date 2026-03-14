O Αμπκάρ της Χετάφε αποβλήθηκε επειδή άγγιξε τα γεννητικά όργανα του Σόρλοθ της Ατλέτικο, βίντεο
Ο Μαροκινός μετά το παιχνίδι ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση να τον αγγίξει και ορκίστηκε στην οικογένειά του

Η Ατλέτικο υποδέχθηκε την Χετάφε για τη La Liga και πήρε δύσκολη νίκη με το φοβερό γκολ του Μολίνα από μακριά. 

Στο 54ο λεπτό και ενώ το ματς βάδιζε προς το τελευταίο μισάωρό του, ο Αμπντέλ Αμπκάρ στόπερ της Χετάφε έπιασε τα γεννητικά όργανα του Σόρλοθ και μετά από επέμβαση του VAR δέχθηκε κόκκινη κάρτα. 

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήταν πρόθεσή μου να αγγίξω τον παίκτη σε εκείνη την περιοχή. Στο ποδόσφαιρο, αγγίζουμε ο ένας τον άλλον, συγκρουόμαστε, αλλά δεν είχα σκοπό να τον αγγίξω εκεί.

Το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν ήθελα να τον αγγίξω εκεί. Ορκίζομαι ότι δεν είχα σκοπό να τον αγγίξω. Ήθελα να έρθω σε επαφή, όπως συμβαίνει στο ποδόσφαιρο.

Ο διαιτητής είδε ότι ήθελα να τον αγγίξω εκεί, αλλά δεν ήταν πρόθεσή μου. Ορκίζομαι στην οικογένειά μου ότι δεν ήθελα να τον αγγίξω εκεί», είπε ο στόπερ της Χετάφε μετά το ματς. 

«Τον σταματούν εκεί, αλλά αν δείτε το βίντεο, δεν τον κοιτάζω και το χέρι μου προορίζεται να αγγίξει την κοιλιά του, όπως μερικές φορές αγγίζω έναν αντίπαλο για να ξέρω πού βρίσκεται .

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήθελα να τον αγγίξω εκεί», συνέχισε στο Movistar LaLiga.

«Δεν μπόρεσα να μιλήσω με τον διαιτητή. Ούτε με τον προπονητή. Είμαι συντετριμμένος που άφησα την ομάδα με 10 παίκτες και συντετριμμένος για αυτή την εικόνα, επειδή δεν ήταν στις προθέσεις μου», κατέληξε.


