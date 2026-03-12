Τότεναμ: Το χάος του Τούντορ και ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του – ‘Εκπληξη από τα «σπιρούνια»

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, ο έμπειρος Άγγλος προπονητής γνωρίζει ήδη το ενδιαφέρον των «σπιρουνιών», την ώρα που στο λονδρέζικο κλαμπ εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας ακόμη αλλαγής στην τεχνική ηγεσία.Παράλληλα, οι διοικούντες δεν φαίνεται να επιθυμούν –τουλάχιστον προς το παρόν– την άμεση πρόσληψη μόνιμου προπονητή. Σε περίπτωση αποχώρησης του Tudor, είναι πιθανό να προχωρήσουν ξανά σε λύση υπηρεσιακού τεχνικού μέχρι το τέλος της σεζόν.Ο Ντάις, που στο παρελθόν εργάστηκε με επιτυχία στην Μπέρνλι και αργότερα στην Νότιγχαμ, θεωρείται ιδανική επιλογή για να απομακρύνει την Τότεναμ από τον κίνδυνο του υποβιβασμού. Η εμπειρία του στην Premier League, η ικανότητά του στη διαχείριση αποδυτηρίων αλλά και η τακτική προσέγγιση που καθιστά τις ομάδες του ιδιαίτερα δύσκολες για τους αντιπάλους, αποτελούν στοιχεία που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους ανθρώπους του συλλόγου.Προς το παρόν, πάντως, οριστική απόφαση για το μέλλον του Τούντορ δεν έχει ληφθεί, παρά τη βαριά ήττα με 5-2 από την Ατλέτικο στο UEFA Champions League, αποτέλεσμα που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια.Ο Κροάτης τεχνικός αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής ενόψει της δύσκολης εκτός έδρας αναμέτρησης της Κυριακής με τη Λίβερπουλ στο Anfield. Πηγές κοντά στον σύλλογο αναφέρουν ότι είναι μάλλον απίθανο να απομακρυνθεί πριν από αυτό το παιχνίδι.Ωστόσο, σε περίπτωση που τελικά αποχωρήσει, ο Ντάις φέρεται να είναι το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου που βρίσκεται σε βαθιά αγωνιστική κρίση.