Γοητευμένος από την σύντροφο του Τζέικ Πολ ο Τραμπ: «Η αρραβωνιαστικιά σου είναι πολύ όμορφη, κοίτα να μην τη χάσεις», βίντεο
SPORTS
Γιούτα Λίρνταμ Ολλανδία Ντόναλντ Τραμπ Τζέικ Πολ Κεντάκι

Γοητευμένος από την σύντροφο του Τζέικ Πολ ο Τραμπ: «Η αρραβωνιαστικιά σου είναι πολύ όμορφη, κοίτα να μην τη χάσεις», βίντεο

Ο Τζέικ Πολ μίλησε σε εκδήλωση του Τραμπ στο Κεντάκι με τον Αμερικανό πρόεδρο να παρουσιάζει τον καλεσμένο του κάνοντας αναφορά στην «όμορφη σύντροφό» του, Γιούτα Λίρνταμ

Γοητευμένος από την σύντροφο του Τζέικ Πολ ο Τραμπ: «Η αρραβωνιαστικιά σου είναι πολύ όμορφη, κοίτα να μην τη χάσεις», βίντεο
9 ΣΧΟΛΙΑ
Περίπου ένας μήνας πέρασε από τότε που η Γιούτα Λίρνταμ σάρωσε τα μετάλλια στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες με τα χρώματα της Ολλανδίας. 

Η αθλήτρια του πατινάζ ταχύτητας κατέπληξε τα πλήθη τόσο με το αγωνιστικό της στυλ όσο και με την εντυπωσιακή της εμφάνιση. 

Ένας από τους πολλούς θαυμαστές της είναι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φυσικά είναι πολύ φίλος με τον σύντροφο της Λίρνταμ, Τζέικ Πολ, ο οποίος είναι πρώην πυγμάχος και νυν influencer.


Ο Τραμπ και ο Πολ εμφανίζονται συχνά μαζί, και ο influencer της πυγμαχίας δεν κρύβει την υποστήριξή του προς τον πρόεδρο.

Προσκλήθηκε να ανέβει στη σκηνή στη συγκέντρωση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Κεντάκι. Αλλά πριν τον καλέσει, Τραμπ επαίνεσε τον συνεχάρη και για την αρραβωνιαστικιά του. 

Κλείσιμο

«Είναι γενναίος. Είναι ένας υπέροχος τύπος», είπε ο Τραμπ για τον Πολ.

«Έχει μια νεότατη, όμορφη αρραβωνιαστικιά. Και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη «υπέροχη» για μια γυναίκα.

Αυτό μπορεί να είναι το τέλος της πολιτικής σου καριέρας, αλλά θα το πω ούτως ή άλλως: είναι όμορφη».


Ο πρόεδρος δεν εντυπωσιάζεται μόνο από την εμφάνιση της Ολλανδέζας.

«Πρόσφατα κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Πού είναι; Πού είναι η Γιούτα;» ρωτάει και στη συνέχεια φαίνεται να της απευθύνεται στο κοινό.


«Χρυσή Ολυμπιονίκης. Είναι δυνατή. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Είναι όμορφος άνθρωπος και δυνατή αθλήτρια. Την είδα να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο. Είναι καταπληκτική».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ γυρίζει πίσω στον Πολ και του ζητά να ανέβει στη σκηνή. «Αυτό που με δίδαξε ο κ. Τραμπ είναι το θάρρος», ξεκινάει ο 29χρονος.


«Μεγάλωσα εδώ κοντά και ο μπαμπάς μου με δίδαξε πώς να αγωνίζομαι. Όλοι έχουν φωνή στην Αμερική και δεν φοβάμαι ποτέ να πω την αλήθεια».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ παίρνει ξανά τον λόγο. «Θα κάνω μια πρόβλεψη. Θα διεκδικήσεις ένα αξίωμα στο εγγύς μέλλον», λέει, απευθυνόμενος στον Πολ.

Το κοινό ζητωκραυγάζει. «Και έχετε την πλήρη υποστήριξή μου. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος: γενναίος και έξυπνος»

Ο Πολ έχει εκφράσει πολλές φορές την υποστήριξή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ και έχει επαινέσει τις κινήσεις του είτε στην πρώτη του θητεία, είτε στην τρέχουσα. 


Πριν την ομιλία, οι δύο τους σε βίντεο που ανέβασε ο πυγμάχος στο Instagram, έκαναν τον χορό σήμα κατατεθέν του Τραμπ.
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης