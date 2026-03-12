Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Γοητευμένος από την σύντροφο του Τζέικ Πολ ο Τραμπ: «Η αρραβωνιαστικιά σου είναι πολύ όμορφη, κοίτα να μην τη χάσεις», βίντεο
Ο Τζέικ Πολ μίλησε σε εκδήλωση του Τραμπ στο Κεντάκι με τον Αμερικανό πρόεδρο να παρουσιάζει τον καλεσμένο του κάνοντας αναφορά στην «όμορφη σύντροφό» του, Γιούτα Λίρνταμ
Η αθλήτρια του πατινάζ ταχύτητας κατέπληξε τα πλήθη τόσο με το αγωνιστικό της στυλ όσο και με την εντυπωσιακή της εμφάνιση.
Ένας από τους πολλούς θαυμαστές της είναι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φυσικά είναι πολύ φίλος με τον σύντροφο της Λίρνταμ, Τζέικ Πολ, ο οποίος είναι πρώην πυγμάχος και νυν influencer.
A proud moment in the stands 🥹🥈— TNT Sports (@tntsports) February 15, 2026
Jake Paul watches on as his fiancée Jutta Leerdam receives her Olympic silver medal ❤️👏 pic.twitter.com/SchrbwhMYQ
Ο Τραμπ και ο Πολ εμφανίζονται συχνά μαζί, και ο influencer της πυγμαχίας δεν κρύβει την υποστήριξή του προς τον πρόεδρο.
Προσκλήθηκε να ανέβει στη σκηνή στη συγκέντρωση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Κεντάκι. Αλλά πριν τον καλέσει, Τραμπ επαίνεσε τον συνεχάρη και για την αρραβωνιαστικιά του.
🇺🇸 | Trump a Jake Paul:— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 11, 2026
Predigo que usted se postulará para un cargo político en un futuro no muy lejano y tiene todo mi apoyo. pic.twitter.com/S8cjMtPfSb
«Είναι γενναίος. Είναι ένας υπέροχος τύπος», είπε ο Τραμπ για τον Πολ.
«Έχει μια νεότατη, όμορφη αρραβωνιαστικιά. Και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη «υπέροχη» για μια γυναίκα.
Αυτό μπορεί να είναι το τέλος της πολιτικής σου καριέρας, αλλά θα το πω ούτως ή άλλως: είναι όμορφη».
Ο πρόεδρος δεν εντυπωσιάζεται μόνο από την εμφάνιση της Ολλανδέζας.
«Πρόσφατα κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Πού είναι; Πού είναι η Γιούτα;» ρωτάει και στη συνέχεια φαίνεται να της απευθύνεται στο κοινό.
KNOCKOUT ENDORSEMENT: President Trump welcomes Jake Paul onstage during a Kentucky speech, saying he would endorse the YouTuber-turned-boxer if he decides to run for public office in the future. pic.twitter.com/N0HFZcu1YR— Fox News (@FoxNews) March 11, 2026
«Χρυσή Ολυμπιονίκης. Είναι δυνατή. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Είναι όμορφος άνθρωπος και δυνατή αθλήτρια. Την είδα να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο. Είναι καταπληκτική».
Στη συνέχεια, ο Τραμπ γυρίζει πίσω στον Πολ και του ζητά να ανέβει στη σκηνή. «Αυτό που με δίδαξε ο κ. Τραμπ είναι το θάρρος», ξεκινάει ο 29χρονος.
«Μεγάλωσα εδώ κοντά και ο μπαμπάς μου με δίδαξε πώς να αγωνίζομαι. Όλοι έχουν φωνή στην Αμερική και δεν φοβάμαι ποτέ να πω την αλήθεια».
Στη συνέχεια, ο Τραμπ παίρνει ξανά τον λόγο. «Θα κάνω μια πρόβλεψη. Θα διεκδικήσεις ένα αξίωμα στο εγγύς μέλλον», λέει, απευθυνόμενος στον Πολ.
Το κοινό ζητωκραυγάζει. «Και έχετε την πλήρη υποστήριξή μου. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος: γενναίος και έξυπνος»
Ο Πολ έχει εκφράσει πολλές φορές την υποστήριξή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ και έχει επαινέσει τις κινήσεις του είτε στην πρώτη του θητεία, είτε στην τρέχουσα.
Wartime President Donald Trump dances with Jake Paul. pic.twitter.com/SSOeW6iU7d— Clash Report (@clashreport) March 12, 2026
Πριν την ομιλία, οι δύο τους σε βίντεο που ανέβασε ο πυγμάχος στο Instagram, έκαναν τον χορό σήμα κατατεθέν του Τραμπ.
