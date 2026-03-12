Γοητευμένος από την σύντροφο του Τζέικ Πολ ο Τραμπ: «Η αρραβωνιαστικιά σου είναι πολύ όμορφη, κοίτα να μην τη χάσεις», βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jutta Leerdam (@juttaleerdam)

KNOCKOUT ENDORSEMENT: President Trump welcomes Jake Paul onstage during a Kentucky speech, saying he would endorse the YouTuber-turned-boxer if he decides to run for public office in the future. pic.twitter.com/N0HFZcu1YR — Fox News (@FoxNews) March 11, 2026

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jutta Leerdam (@juttaleerdam)

Wartime President Donald Trump dances with Jake Paul. pic.twitter.com/SSOeW6iU7d — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

Ο πρόεδρος δεν εντυπωσιάζεται μόνο από την εμφάνιση της Ολλανδέζας.«Πρόσφατα κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Πού είναι; Πού είναι η Γιούτα;» ρωτάει και στη συνέχεια φαίνεται να της απευθύνεται στο κοινό.«Χρυσή Ολυμπιονίκης. Είναι δυνατή. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Είναι όμορφος άνθρωπος και δυνατή αθλήτρια. Την είδα να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο. Είναι καταπληκτική».Στη συνέχεια, ο Τραμπ γυρίζει πίσω στον Πολ και του ζητά να ανέβει στη σκηνή. «Αυτό που με δίδαξε ο κ. Τραμπ είναι το θάρρος», ξεκινάει ο 29χρονος.«Μεγάλωσα εδώ κοντά και ο μπαμπάς μου με δίδαξε πώς να αγωνίζομαι. Όλοι έχουν φωνή στην Αμερική και δεν φοβάμαι ποτέ να πω την αλήθεια».Στη συνέχεια, ο Τραμπ παίρνει ξανά τον λόγο. «Θα κάνω μια πρόβλεψη. Θα διεκδικήσεις ένα αξίωμα στο εγγύς μέλλον», λέει, απευθυνόμενος στον Πολ.Το κοινό ζητωκραυγάζει. «Και έχετε την πλήρη υποστήριξή μου. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος: γενναίος και έξυπνος»Ο Πολ έχει εκφράσει πολλές φορές την υποστήριξή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ και έχει επαινέσει τις κινήσεις του είτε στην πρώτη του θητεία, είτε στην τρέχουσα.Πριν την ομιλία, οι δύο τους σε βίντεο που ανέβασε ο πυγμάχος στο Instagram, έκαναν τον χορό σήμα κατατεθέν του Τραμπ.