Η ζωή του Μπαμ Αντεμπάγιο: Ο παίκτης που πέτυχε 83 πόντους στο NBA πήρε το όνομα του από τους «Flinstones», ζούσε σε τροχόσπιτο και είναι παντρεμένος με σταρ του WNBA

BAM ADEBAYO: "To have 83 the first game she's here is very special... the behind-the-scenes, the workouts, the conversations, they're very motivating, and obviously you see what she does... you get inspired by that. I'm thankful to have her in my life."



A'JA WILSON: "I see the… pic.twitter.com/MfrMoSTqjq — NBA (@NBA) March 11, 2026

Λίγοι ξέρουν ότι το όνομα Μπαμ, του το έδωσε η μητέρα του, παίρνοντάς το από την αγαπημένη της σειρά, το «Flinstones». Ο Μπαμ Μπαμ Μπαμ Ραμπλ ήταν ο αγαπημένος της χαρακτήρας στη σειρά.Ο Αντεμπάγιο ξεχώρισε από μικρή ηλικία. Κυριάρχησε σε επίπεδο Γυμνασίων. Και, τελικά, κέρδισε μία υποτροφία για το σπουδαίο Κολέγιο του Κεντάκι.Για την ακρίβεια… απαίτησε μία υποτροφία, όταν με αρκετά κολέγια να τον έχουν πλησιάσει, επικοινώνησε με τον θρυλικό προπονητή, Τζον Καλιπάρι και τον ρώτησε «γιατί δεν μου έχετε κάνει πρόταση;».Ο Αντεμπάγιο δεν το έκανε τυχαία αυτό. Ήξερε ότι το Κεντάκι και ο Καλιπάρι παράγουν ΝΒΑερς. Και αυτός ήθελε να πάει άμεσα στο ΝΒΑ για να φύγει από αυτό το τροχόσπιτο. Για να δώσει στη μητέρα του μία καλύτερη ζωή.Ο Αντεμπάγιο πήγε στο Κεντάκι έχοντας στο μυαλό του ότι θα κάνει ό,τι και στο Γυμνάσιο. Ότι θα κατέβαζε την μπάλα, θα πάσαρε, θα περνούσε το παιχνίδι από αυτόν.Ο Καλιπάρι είχε διαφορετική άποψη. Του απαγόρευσε να σουτάρει από μέση απόσταση, του απαγόρευσε να δημιουργεί, να κατεβάζει την μπάλα!Του ζήτησε να κάνει δύο-τρία πράγματα: Να κάνει δυνατά σκριν στον – μετ’ έπειτα γκαρντ των Κινγκς – Ντι’Άρον Φοξ, να ρολάρει προς το καλάθι, να παίρνει ριμπάουντ και να κάνει τάπες.Ο Αντεμπάγιο ήθελε να κάνει περισσότερα, αλλά δεν είχε επιλογή. Εκλεισε την freshman σεζόν του (2016/17) έχοντας 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1.5 κόψιμο μέσο όρο σε 30 λεπτά συμμετοχής. Επόμενο βήμα ήταν το ΝΒΑ.Στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή. Στην πρώτη του σεζόν με τους Μαϊάμι Χιτ έκανε σμπαράλια την άμυνα των Σέλτικς και οδήγησε τους Χιτ στους τελικούς του NBA κόντρα στους Λέικερς.Το 2023 ήταν και πάλι πρωταγωνιστής μαζί με τον Τζίμι Μπάτλερ, οδήγησαν μαζί την ομάδα τους στους τελικούς, εκεί που έχασαν από τον ανίκητο Νίκολα Γιόκιτς.Την Τρίτη 10 Μαρτίου θα τη θυμάται για πάντα, όχι μόνο γιατί έσπασε το ρεκόρ του Κόμπε, αλλά γιατί έγινε μέρος της παγκόσμιας μπασκετικής ιστορίας.Λίγο μετά, στο διαδρομή προς τα αποδυτήρια, δημοσιογράφος του έδειξε τις βολές με τις οποίες ξεπέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ, με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να είναι δακρυσμένος και να δηλώνει: «Πολλά συναισθήματα τη στιγμή που έριχνα τις βολές. Το να έχω αυτή τη στιγμή, το να γίνω μέρος της (μπασκετικής) ιστορίας.Δεν ήμουν κάποιος που είχε τον τίτλο του σκόρερ, ερχόμενος στο NBA και το να πετυχαίνω 83 πόντους είναι μια σημαντική στιγμή», τόνισε πριν δεχθεί τα συγχαρητήρια του θρυλικού προπονητή, Πατ Ράιλι.Εκτός της μητέρας του, άλλος ένας μεγάλος πυλώνας στη ζωή και την καριέρα του είναι η σύντροφός του Έιτζα Γουίλσον, μία από τις μεγαλύτερες μπασκετμπολίστριες στην Αμερική.Η Γουίλσον έχει αναδειχθεί τέσσερις φορές MVP του WNBA με την ομάδα των Λας Βέγκας Έισις και αποτελεί το στήριγμά του Μπαμ στις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει στην καριέρα του.Ο Αντεμπάγιο δήλωσε ότι είναι πολύ τυχερός που την έχει στη ζωή μου, ενώ από την πλευρά της η Έιτζα είχε διάθεση για αστεία: «Πλέον δεν έχω το ρεκόρ πόντων στο σπίτι μας, αλλά είμαι περήφανος για τον Μπαμ».