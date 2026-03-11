Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
NBA: Ιστορικό ρεκόρ για τον Μπαμ Αντεμπάγιο - Πέτυχε 83 πόντους σε ένα ματς και ξεπέρασε τον Κόμπι Μπράιαντ
Για να πετύχει 83 πόντους στη νίκη των Χιτ με 150-129 επί των Γουίζαρντς στο Μαϊάμι, ο Αντεμπάγιο χρειάστηκε 20/43 σουτ - με 7 στα 22 τρίποντα - και 36 βολές από τις 43 που εκτέλεσε
Ιστορία στο ΝΒΑ έγραψε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Μπαμ Αντεμπάγιο καθώς στον αγώνα των Χιτ με τους Γουίζαρντς πέτυχε 83 πόντους!
Με την επίδοση αυτή ο φόργουορντ του Μαϊάμι έγινε μόλις ο τρίτος παίχτης στην ιστορία του ΝΒΑ που πετυχαίνει περισσότερους από 80 πόντους σε ένα παιχνίδι.
Οι άλλοι δύο είναι ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν που πέτυχε 100 πόντους το 1962 και ο Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος το 2006 είχε πετύχει 81 πόντους. Οι 83 πόντοι του Αντεμπάγιο είναι και ρεκόρ για περισσότερους πόντους από παίχτη των Χιτ με το προηγούμενο να είναι 62 πόντοι.
Ο Μπαμ Αντεμπάγιο αγωνίστηκε στην αναμέτρηση με τους Γουίζαρντς 42 λεπτά και συνόδευσε τους 83 πόντους με 13/21 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 36/43 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και 5 λάθη. Όλη η υπόλοιπη ομάδα των Χιτ πέτυχε 67 πόντους, με τον Σιμόντε Φοντέκιο να είχε 18 με 3/4 τρίποντα. Φυσικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ουδείς ασχολήθηκε με κάποιον άλλον παίκτη που βρέθηκε στο παρκέ.
Μάλιστα έγραψε ιστορία και από τη γραμμή των ελευθέρων βολών καθώς με τις 43 που εκτέλεσε προσπέρασε τις 39 του Ντουάιτ Χάουαρντ όπως επίσης έσπασε και το ρεκόρ με τις περισσότερες εύστοχες βολές σ' ένα παιχνίδι. Οι Τσάμπερλεϊν και Έιντριαν Ντάντλεϊ είχαν μοιραστεί το ρεκόρ έως και τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/3) με 28 εύστοχες βολές σ' ένα παιχνίδι.
«Να φτάσω τους 83 πόντους και να ξεπεράσω τον Κόμπι, σκέφτομαι τι θα μου έλεγε;. Γιατί πάντα ήθελα να κάνω μια συζήτηση μαζί του… Αλλά είναι απλά μια σουρεαλιστική στιγμή να βρίσκεσαι στην παρέα με κάποιον που θαύμαζες όταν μεγάλωνες. Όπως είπα, μακάρι να μπορούσα να το ξαναζήσω δύο φορές. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Ο Γουίλτ, εγώ και μετά ο Κόμπι - ακούγεται τρελό» δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά το ρεκόρ ο Αντεμπάγιο.
