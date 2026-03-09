Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Παρίσι με Βεζένκοβ, Μόρις, αλλά χωρίς τον Γουόκαπ
Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Παρίσι με Βεζένκοβ, Μόρις, αλλά χωρίς τον Γουόκαπ
Οι ερυθρόλευκοι αναχώρησαν για τη γαλλική πρωτεύουσα με τους Βεζένκοβ, Μόρις να είναι στην αποστολή, αλλά να παραμένουν αμφίβολοι, ενώ οριστικά νοκ άουτ τέθηκε ο Τόμας Γουόκαπ
Ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στη Euroleague έχοντας τα δύο «κολλητά» ματς στη Γαλλία (10/3 με Παρί, 12/3 με Βιλερμπάν) με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στερείται σ' ένα ακόμη ματς τον Τόμας Γουόκαπ (όπως και τους Λαρεντζάκη, Φαλ) και να μην ξέρει αν θα μπορεί να υπολογίζει στους Σάσα Βεζένκοβ, Μόντε Μόρις παρόλο που ταξίδεψαν με την υπόλοιπη ομάδα.
Ο προπονητής των ερυθρόλευκων κατά την αναχώρηση της αποστολής μίλησε για την αναμέτρηση με την Παρί και την κατάσταση των τραυματίων αφήνοντας ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
Για την Παρί: «Η Παρί είναι μία ομάδα που παίζει στο πιο γρήγορο τέμπο μαζί με τη Βαλένθια. Αρέσκεται να εκτελεί στα πρώτα πέντε δευτερόλεπτα, αλλά αυτό δίνει τη δυνατότητα στον αντίπαλο να ελέγξει το ρυθμό και να εκτελέσει να μπορεί να κερδίσει. Πρέπει να παίξουμε με μυαλό και φυσικά να εξαντλήσουμε τις πιθανότητές μας».
Για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: «Είναι μεγάλο ερωτηματικό και μεγάλο για τον Βεζένκοβ δεν έχει κάνει προπόνηση. Μέρα με τη μέρα αν θα παίξει κάποιο ματς ο Βεζένκοφ. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Γουόκαπ και θα παίξει το επόμενο ματς μετά τη Γαλλία».
Για την ενέργεια της ομάδας: «Θα αποδειχθεί αν έχουμε. Ούτε οι προπονητές δεν ξέρουν πως θα είναι και θα παίξει η ομάδα τους. Όταν δεν έχουμε καμία προπόνηση και είδαμε βίντεο και κάναμε αποκατάσταση είναι εξαιρετικά αμφίβολο πως θα παρουσιαστούμε. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα ματς έτσι, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι παίκτες. Τα παιχνίδια είναι λίγο στην τύχη πια».
Για τα γκαρντ: «Είναι σημαντικό ότι σιγά - σιγά είναι και οι δύο υγιείς, ο Νιλικίνα και ο Τζόζεφ. Και ο Τζόζεφ δεν είναι και στο Πρωτάθλημα. Θα είναι δύσκολο ματς, αλλά και σημαντικό για την εξέλιξη της πορείας μας».
Για τον ρόλο του προπονητή: «Κοιτάξτε όλοι μας έχουμε και ζωή εκτός μπάσκετ. Είναι πολύ απαιτητική η δουλειά και οι φιλοδοξίες μεγάλες. Πρέπει να υπάρχει επαγγελματισμός. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα γκρουπ γύρω από τους παίκτες που θα τους στηρίζει σωστά και θα τους βοηθάει εκτός μπάσκετ. Έχουμε ανθρώπους που μας βοηθούν πολύ σε αυτό».
Ο προπονητής των ερυθρόλευκων κατά την αναχώρηση της αποστολής μίλησε για την αναμέτρηση με την Παρί και την κατάσταση των τραυματίων αφήνοντας ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.
Αναλυτικά τα όσα είπε:
Για την Παρί: «Η Παρί είναι μία ομάδα που παίζει στο πιο γρήγορο τέμπο μαζί με τη Βαλένθια. Αρέσκεται να εκτελεί στα πρώτα πέντε δευτερόλεπτα, αλλά αυτό δίνει τη δυνατότητα στον αντίπαλο να ελέγξει το ρυθμό και να εκτελέσει να μπορεί να κερδίσει. Πρέπει να παίξουμε με μυαλό και φυσικά να εξαντλήσουμε τις πιθανότητές μας».
Για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: «Είναι μεγάλο ερωτηματικό και μεγάλο για τον Βεζένκοβ δεν έχει κάνει προπόνηση. Μέρα με τη μέρα αν θα παίξει κάποιο ματς ο Βεζένκοφ. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Γουόκαπ και θα παίξει το επόμενο ματς μετά τη Γαλλία».
Για την ενέργεια της ομάδας: «Θα αποδειχθεί αν έχουμε. Ούτε οι προπονητές δεν ξέρουν πως θα είναι και θα παίξει η ομάδα τους. Όταν δεν έχουμε καμία προπόνηση και είδαμε βίντεο και κάναμε αποκατάσταση είναι εξαιρετικά αμφίβολο πως θα παρουσιαστούμε. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα ματς έτσι, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι παίκτες. Τα παιχνίδια είναι λίγο στην τύχη πια».
Για τα γκαρντ: «Είναι σημαντικό ότι σιγά - σιγά είναι και οι δύο υγιείς, ο Νιλικίνα και ο Τζόζεφ. Και ο Τζόζεφ δεν είναι και στο Πρωτάθλημα. Θα είναι δύσκολο ματς, αλλά και σημαντικό για την εξέλιξη της πορείας μας».
Για τον ρόλο του προπονητή: «Κοιτάξτε όλοι μας έχουμε και ζωή εκτός μπάσκετ. Είναι πολύ απαιτητική η δουλειά και οι φιλοδοξίες μεγάλες. Πρέπει να υπάρχει επαγγελματισμός. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα γκρουπ γύρω από τους παίκτες που θα τους στηρίζει σωστά και θα τους βοηθάει εκτός μπάσκετ. Έχουμε ανθρώπους που μας βοηθούν πολύ σε αυτό».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα