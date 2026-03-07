Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Μια νίκη μακριά από τους τελικούς της Α1 μπάσκετ γυναικών ο Παναθηναϊκός, 90-70 τον Ολυμπιακό
Η Τζέιλιν Μπράουν με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν η κορυφαία του Παναθηναϊκού ο οποίος θέλει άλλη μια νίκη για να προκριθεί στους τελικούς
Μετά τον Αθηναϊκό, και ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση τους στους «τελικούς» της Α1 μπάσκετ των γυναικών.
Αποδεικνύοντας την ανωτερότητά τους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό οι «πράσινες» επιβλήθηκαν με 90-70 του Ολυμπιακού στην πρώτη αναμέτρηση των playoffs (θέσεις 1-4). Πλέον, το «τριφύλλι» προηγείται με 3-0 των «ερυθρόλευκων» στη σειρά (μεταφέρθηκαν στη Β' φάση οι δύο νίκες που είχε πάρει στη διάρκεια της κανονικής περιόδου) και χρειάζεται άλλη μια νίκη για να βρεθεί στην καταληκτική φάση της διοργάνωσης, όπου εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, μαζί με τον Αθηναϊκό θα διεκδικήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας για τη σεζόν 2025/2026.
Η Τζέιλιν Μπράουν με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν η κορυφαία του Παναθηναϊκού, ενώ σε πολύ καλή μέρα βρέθηκαν και οι Γαλανόπουλος, Κριμίλι και Πρινς, οι οποίες τελείωσαν τον αγώνα σκοράροντας από 17 πόντους.
Από τις «ερυθρόλευκες», η Χριστινάκη και η Τζόνσον, πέτυχαν περισσότερους από τους μισούς πόντους από τους συνολικά 70 της ομάδας τους. Η πρώτη έκλεισε το ματς με 21 πόντους και η Αμερικανίδα με 20, με την Ελληνίδα γκαρντ να «γεμίζει» τα στατιστικά της με 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 90-70
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Μπακάλης-Καραπαπάς
Δεκάλεπτα: 22-8, 41-32, 64-51, 90-70
Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Οκοσούν 4, Φιτζέραλντ 2, Σταμολάμπρου, Μπράουν 24(3), Γαλανόπουλος 17(3), Σπανού 9(1), Κριμίλη 17(4), Πρινς 17.
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 7(1), Γιακούμπκοβα 6(2), Νικολοπούλου 5(1), Κριβάσεβιτς 2, Δίελα, Χριστινάκη 21(1), Κολλάτου 5(1), Τζόνσον 20, Ράμπερ 4.
