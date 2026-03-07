Μια νίκη μακριά από τους τελικούς της Α1 μπάσκετ γυναικών ο Παναθηναϊκός, 90-70 τον Ολυμπιακό

Η Τζέιλιν Μπράουν με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν η κορυφαία του Παναθηναϊκού ο οποίος θέλει άλλη μια νίκη για να προκριθεί στους τελικούς