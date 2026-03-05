Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Premier League: Τεσσάρα της Τσέλσι στο «Βίλα Παρκ» με χατ-τρικ του Ζοάο Πέδρο, νίκη στο 90΄ για Νιούκαστλ, δείτε τα γκολ
Premier League: Τεσσάρα της Τσέλσι στο «Βίλα Παρκ» με χατ-τρικ του Ζοάο Πέδρο, νίκη στο 90΄ για Νιούκαστλ, δείτε τα γκολ
Η Τσέλσι νίκησε 4-1 την Άστον Βίλα και μπήκε για τα καλά στη μάχη για την τετράδα του Champions League - Η Νιούκαστλ επικράτησε 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γκέλα για τη Σίτι, 2-2 με την Νότιγχαμ Φόρεστ
«Φωτιές» πετούσε η Τσέλσι στο «Βίλα Παρκ», όπου νίκησε 4-1 την Άστον Βίλα και μπήκε για τα καλά στο «κόλπο» του Champions League. Με μεγάλο πρωταγωνιστή στον Ζοάο Πέδρο που πέτυχε χατ-τρικ, οι «μπλε» ισοβαθμούν πλέον με τη Λίβερπουλ στην 5η θέση και «βλέπουν» τετράδα.
Στη μάχη για τον τίτλο, η Μάντσεστερ Σίτι άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στο Νότιγχαμ, στο 2-2 εναντίον της Φόρεστ. Έτσι, η Άρσεναλ που πέρασε με 1-0 από το Μπράιτον (εκτός αποστολής ο Κωστούλας) αύξησε στους 7 τους πόντους που τη χωρίζουν από τη Σίτι και είναι (ξανά) το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, έστω και με ματς περισσότερο.
Στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιούκαστλ νίκησε 2-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με καταπληκτικό γκολ του Οσούλα στο 90΄. Πρώτη ήττα για τον Μάικλ Κάρικ (6 νίκες, 1 ισοπαλία) καθώς η ομάδα του δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε, όταν αποβλήθηκε ο Ράμσεϊ στο 45΄.
Τέλος, αποφασιστικό βήμα παραμονής πραγματοποίησε η Γουέστ Χαμ με το 1-0 επί της Φούλαμ στο Λονδίνο. Στις καθυστερήσεις μπήκε στο ματς ο Ντίνος Μαυροπάνος, για να κρατήσει η ομάδα του το σκορ.
Στη μάχη για τον τίτλο, η Μάντσεστερ Σίτι άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στο Νότιγχαμ, στο 2-2 εναντίον της Φόρεστ. Έτσι, η Άρσεναλ που πέρασε με 1-0 από το Μπράιτον (εκτός αποστολής ο Κωστούλας) αύξησε στους 7 τους πόντους που τη χωρίζουν από τη Σίτι και είναι (ξανά) το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, έστω και με ματς περισσότερο.
Στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιούκαστλ νίκησε 2-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με καταπληκτικό γκολ του Οσούλα στο 90΄. Πρώτη ήττα για τον Μάικλ Κάρικ (6 νίκες, 1 ισοπαλία) καθώς η ομάδα του δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε, όταν αποβλήθηκε ο Ράμσεϊ στο 45΄.
Τέλος, αποφασιστικό βήμα παραμονής πραγματοποίησε η Γουέστ Χαμ με το 1-0 επί της Φούλαμ στο Λονδίνο. Στις καθυστερήσεις μπήκε στο ματς ο Ντίνος Μαυροπάνος, για να κρατήσει η ομάδα του το σκορ.
Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής της Premier League, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0
Έβερτον-Μπέρνλι 2-0 (32΄ Ταρκόφσκι, 62΄ Ντιούσμπερι-Χολ)
Λιντς-Σάντερλαντ 0-1 (70΄πεν. Ντιαρά)
Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1 (78΄ Γκόμες, 90+4΄ Αντρέ - 83΄ Σαλάχ)
Άστον Βίλα-Τσέλσι 1-4 (2΄ Ντάγκλας Λουϊς - 35΄,45+6΄,64΄ Ζοάο Πέδρο, 55΄ Πάλμερ)
Μπράιτον-Άρσεναλ 0-1 (9΄ Σακά)
Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 0-1 (65΄ Σάμερβιλ)
Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 (31΄ Σεμένιο, 62΄ Ρόδρι - 56΄ Γκιμπς Γουάιτ, 76΄ Άντερσον)
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γ. 2-1 (45+6΄πεν. Γκόρντον, 90΄ Οσούλα - 45+9΄ Κασεμίρο)
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 5/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)
Άρσεναλ 67 -30αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 60
Μάντσεστερ Γ. 51
Άστον Βίλα 51
Λίβερπουλ 48
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 44
Έβερτον 43
Φούλαμ 40
Σάντερλαντ 40
Μπόρνμουθ 40
Νιούκαστλ 39
Μπράιτον 37
Κρίσταλ Πάλας 35 -28αγ.
Λιντς 31
Τότεναμ 29 -28αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 28
Γουέστ Χαμ 28
Μπέρνλι 19
Γουλβς 16 -30αγ.
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0
Έβερτον-Μπέρνλι 2-0 (32΄ Ταρκόφσκι, 62΄ Ντιούσμπερι-Χολ)
Λιντς-Σάντερλαντ 0-1 (70΄πεν. Ντιαρά)
Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1 (78΄ Γκόμες, 90+4΄ Αντρέ - 83΄ Σαλάχ)
Άστον Βίλα-Τσέλσι 1-4 (2΄ Ντάγκλας Λουϊς - 35΄,45+6΄,64΄ Ζοάο Πέδρο, 55΄ Πάλμερ)
Μπράιτον-Άρσεναλ 0-1 (9΄ Σακά)
Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 0-1 (65΄ Σάμερβιλ)
Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 (31΄ Σεμένιο, 62΄ Ρόδρι - 56΄ Γκιμπς Γουάιτ, 76΄ Άντερσον)
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Γ. 2-1 (45+6΄πεν. Γκόρντον, 90΄ Οσούλα - 45+9΄ Κασεμίρο)
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 5/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)
Άρσεναλ 67 -30αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 60
Μάντσεστερ Γ. 51
Άστον Βίλα 51
Λίβερπουλ 48
Τσέλσι 48
Μπρέντφορντ 44
Έβερτον 43
Φούλαμ 40
Σάντερλαντ 40
Μπόρνμουθ 40
Νιούκαστλ 39
Μπράιτον 37
Κρίσταλ Πάλας 35 -28αγ.
Λιντς 31
Τότεναμ 29 -28αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 28
Γουέστ Χαμ 28
Μπέρνλι 19
Γουλβς 16 -30αγ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα