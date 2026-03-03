Οι Σέλτικς «χάλασαν» το comeback του Αντετοκούνμπο με Ισπανό rookie που θύμισε... Λάρι Μπερντ, δείτε βίντεο

Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Ο Ούγκο Γκονζάλεθ, το νο.28 στο draft του 2025, έκανε το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι της καριέρας του με 18 πόντους και 16 ριμπάουντ, αλλά και 3 κλεψίματα στην μόλις τρίτη του συμμετοχή ως βασικός
Οι Μπακς περίμεναν την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο σαν «ένεση» ζωής μετά από 38 μέρες απουσίας, οι Σέλτικς, όμως, είχαν άλλη άποψη. Η ομάδα της Βοστώνης επικράτησε με 108-81 και χάλασε το comeback του Greek Freak που είχε να αγωνιστεί από τις 23 Ιανουαρίου.
Με τρεις σερί νίκες και μετρώντας επτά στα οκτώ τελευταία παιχνίδια, οι Σέλτικς δείχνουν να πατούν το γκάζι στο σωστό timing της σεζόν. Ο Πέιτον Πρίτσαρντ ήταν απολαυστικός με 25 πόντους και 9 ασίστ. Δίπλα του, ο Ντέρικ Γουάιτ πρόσθεσε 18 πόντους και επίσης 9 τελικές πάσες, αλλά άλλος ήταν εκείνος που έκλεψε την... παράσταση.
Ο λόγος για τον Ούγκο Γκονζάλεθ. Ο Ισπανός rookie, Νο28 στο draft του 2025, έκανε το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι της καριέρας του με 18 πόντους και 16 ριμπάουντ, αλλά και 3 κλεψίματα (αμφότερα career highs) στην μόλις τρίτη του συμμετοχή ως βασικός. Από παίκτης με 3,9 πόντους και 3,3 ριμπάουντ μέσο όρο, βρέθηκε να κυριαρχεί στο παρκέ απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ για τους «Κέλτες» έγινε ο μόλις δεύτερος rookie που σημειώνει τέτοια νούμερα μετά τον Λάρι Μπερντ.
Το παιχνίδι άλλαξε οριστικά με ένα εκκωφαντικό 24-5 που ξεκίνησε στο φινάλε της πρώτης περιόδου. Από το 15-14 υπέρ του Μιλγουόκι, το σκορ εκτοξεύτηκε στο 38-20 και από εκεί και πέρα οι Σέλτικς δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Η διαφορά έφτασε τους 22 πόντους πριν το ημίχρονο (57-43), οι Μπακς πλησίασαν στους 9 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, όμως η απάντηση ήταν άμεση: 15 αναπάντητοι πόντοι και τέλος κάθε σκέψης για ανατροπή.
Οι Μπακς είναι 15-16 με τον Γιάννη στο παρκέ και 11-18 χωρίς αυτόν. Στο διάστημα της απουσίας του πήγαν 8-7, όμως τώρα μετρούν τρεις διαδοχικές ήττες, όλες με διαφορά τουλάχιστον 23 πόντων. Στο 41-20 ανέβηκαν οι Σέλτικς, ενώ στο 26-34 έπεσαν τα «Ελάφια».
Επιστροφή Αντετοκούνμπο, αλλά χωρίς αντίκρισμαΟ Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά τον τραυματισμό στη δεξιά γάμπα που τον είχε αφήσει εκτός από τις 23 Ιανουαρίου. Σε 25 λεπτά συμμετοχής είχε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, ενώ χάρισε μάλιστα και δύο εντυπωσιακά καρφώματα κι έδειξε έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του στη «μάχη» της εισόδου στα Play ins.
