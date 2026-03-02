H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Αστέρας Τρίπολης: Τέλος και ο Πέπε Καστάνιο μετά τον Ράσταβατς
Λύθηκε η συνεργασία με τον Ισπανό αμυντικό, ο οποίος φέτος είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής
Σε δραστικά μέτρα προχωρά η διοίκηση του Αστέρα Τρίπολης, με την ομάδα να έχει περιέλθει σε δυσχερή θέση, αναφορικά με την παραμονή της στη Super League.
Λίγες ώρες μετά την απόλυση του προπονητή, Μίλαν Ράσταβατς, ο αρκαδικός σύλλογος γνωστοποίησε με μια εξαιρετικά λιτή ανακοίνωση τη λύση της συνεργασίας του με τον Πέπε Καστάνιο, ο οποίος αποχωρεί από τον Αστέρα μετά από 5,5 χρόνια.
Ο 27χρονος Ισπανός αγωνιζόταν στην Τρίπολη από το 2020 και κατέγραψε συνολικά 129 συμμετοχές στη Super League, αλλά τη φετινή περίοδο αγωνίστηκε σε μόλις οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος.
