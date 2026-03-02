Αστέρας Τρίπολης: Τέλος και ο Πέπε Καστάνιο μετά τον Ράσταβατς
Αστέρας Τρίπολης Πέπε Καστάνιο

Αστέρας Τρίπολης: Τέλος και ο Πέπε Καστάνιο μετά τον Ράσταβατς

Λύθηκε η συνεργασία με τον Ισπανό αμυντικό, ο οποίος φέτος είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής

Αστέρας Τρίπολης: Τέλος και ο Πέπε Καστάνιο μετά τον Ράσταβατς
Σε δραστικά μέτρα προχωρά η διοίκηση του Αστέρα Τρίπολης, με την ομάδα να έχει περιέλθει σε δυσχερή θέση, αναφορικά με την παραμονή της στη Super League.

Λίγες ώρες μετά την απόλυση του προπονητή, Μίλαν Ράσταβατς, ο αρκαδικός σύλλογος γνωστοποίησε με μια εξαιρετικά λιτή ανακοίνωση τη λύση της συνεργασίας του με τον Πέπε Καστάνιο, ο οποίος αποχωρεί από τον Αστέρα μετά από 5,5 χρόνια.

Ο 27χρονος Ισπανός αγωνιζόταν στην Τρίπολη από το 2020 και κατέγραψε συνολικά 129 συμμετοχές στη Super League, αλλά τη φετινή περίοδο αγωνίστηκε σε μόλις οκτώ παιχνίδια πρωταθλήματος.

