Η επίσκεψη Μακρόν και η στροφή στη «θετική ατζέντα» από το Μαξίμου
Μετά την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν και τη συμφωνία για εμβάθυνση της ελληνογαλλικής συνεργασίας, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί επιστροφή στην εσωτερική ατζέντα, επενδύοντας στις παροχές και τα θετικά μέτρα που ανακοινώθηκαν το περασμένο διάστημα
Οι 24 ώρες του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα και η πενταετής (και μετά επ’ αόριστον) ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας ήταν μια καλή στιγμή για την κυβέρνηση.
Γι’ αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε ακόμα και να ξεκινήσει την κυριακάτικη του με μια καλημέρα στα γαλλικά, καθώς η εμβάθυνση αυτής της διμερούς σχέσης θεωρείται εξαιρετικά επωφελής για την Αθήνα. Φαίνεται μάλιστα ότι το επόμενο κεφάλαιο, εκτός από τα εξοπλιστικά και τα κοινού ενδιαφέροντος business deals που συζητούνται, θα είναι η στενότερη συνεργασία με το βλέμμα στην τεχνητή νοημοσύνη για την άμυνα.
Μετά από το… international Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε όμως η κυβέρνηση επιστρέφει στην καθημερινότητα που είναι πιο «στριφνή», με τον κ. Μητσοτάκη να υποδέχεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου την αντιπρόεδρο της Κομισιόν Τερέσα Ριμπέρα και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο για τη μηνιαία του συνάντηση με τον Κώστα Τασούλα. Το στοίχημα για το Μέγαρο Μαξίμου είναι να μπορέσει να βάλει ξανά ατζέντα και να ξεφύγει από την ατζέντα των σκανδάλων.
Αυτό, σύμφωνα με την ανάγνωση του κυβερνητικού επιτελείου, θα κρίνει και το δημοσκοπικό αποτύπωμα της ΝΔ στο φινάλε της άνοιξης, καθώς οι μετρήσεις των τελευταίων ημερών δείχνουν μεν φθορά του κυβερνώντος κόμματος, αποτυπώνουν όμως και τη μεγάλη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού. Ρευστότητα που θα επιταθεί με τη δημιουργία και των νέων κομματικών σχηματισμών που αναμένονται ενδεχομένως και εντός Μαΐου.
Ο όρος «θετική ατζέντα» που ανάγεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα χρησιμοποιηθεί και εδώ εν προκειμένω, καθώς η κυβέρνηση θέλει να επενδύσει ιδιαίτερα στην εξειδίκευση του οικονομικού πακέτου που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα και περιλαμβάνει ενίσχυση της στήριξης για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους και ενοικιαστές, αλλά και ένα γενναίο πλαίσιο ρυθμίσεων με κορωνίδα τις 72 δόσεις για όσους έχουν σωρευμένες οφειλές έως το τέλος του 2023.
Το πακέτο σχεδιάστηκε, όπως και αυτό της ΔΕΘ, με συγκεκριμένες στοχεύσεις. Αφενός, ενισχύονται εκ νέου οι οικογένειες με παιδιά, στο πνεύμα της φορολογικής μεταρρύθμισης που ανακοινώθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς πιέζονται ιδιαίτερα λόγω της πληθωριστικής πίεσης. Αντίστοιχη η λογική και για την ενίσχυση του ποσού που δίνεται εφάπαξ τον χρόνο στους συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο, με διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων.
Δεν είναι μυστικό ότι οι ηλικιωμένοι είναι από τις ηλικιακές ομάδες, στις οποίες η ΝΔ «σκοράρει» καλύτερα. Τις επόμενες μέρες το κυβερνητικό επιτελείο θα επενδύσει ιδιαίτερα στην εξειδίκευση των μέτρων, ώστε να καταλάβουν οι πολίτες τι τους αφορά, ενώ κρίσιμο είναι ότι τα χρήματα για τις οικογένειες με παιδιά (150 ευρώ/ παιδί) θα δοθούν στο τέλος Ιουνίου με τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν προσδιοριστεί, χωρίς την ανάγκη αιτήσεων.
Η κυβέρνηση παράλληλα διατηρεί και ένα «μαξιλάρι» περίπου 200 εκατομμυρίων για φέτος, σε περίπτωση που απαιτηθεί κάποια επιπρόσθετη παρέμβαση λόγω των συνεπειών του πολέμου, ενώ το ραντεβού με τις οικονομικές παροχές ανανεώνεται για τη ΔΕΘ, η οποία σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη θα είναι «η ΔΕΘ της αγοράς», με πρόνοιες ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις κ.ο.κ.
Παράλληλα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, και καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται θα ακολουθήσει τους επόμενους δύο μήνες ένα επικοινωνιακό ντεμαράζ με «παραδοτέα» έργα, καθώς ο κ. Μητσοτάκης επενδύει ιδιαίτερα στην εικόνα ότι η κυβέρνηση έδωσε υποσχέσεις και τις τήρησε, καθώς μπαίνουμε σε προεκλογικό περιβάλλον.
Παράγοντες του Μεγάρου Μαξίμου ξορκίζουν τη χαλαρή ψήφο και εκτιμούν ότι η κρισιμότερη μάχη που έχει να δώσει η ΝΔ είναι αυτή της συσπείρωσης. Και αυτό βεβαίως δεν είναι εύκολο, καθώς οι περιπτώσεις των θεσμικών παρεκβάσεων «σκιάζουν» το προφίλ του κυβερνώντος κόμματος, ακόμα και σε πολίτες που το έχουν υπερψηφίσει και επίσης μπορεί να μην έχουν οικονομικό πρόβλημα.
«Θετική ατζέντα»Σε αυτό το περιβάλλον που σκιάστηκε από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φιάσκο με την περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη, ακόμα και τη φόρτιση για την παρουσία της Λάουρα Κοβέσι στη χώρα μας και τη συζήτηση που αναπτύχθηκε για τη θέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει πολιτικό απεγκλωβισμό.
Το στοίχημα, η φθορά και οι βουλευτέςΠροφανώς, η πρόκληση για την κυβέρνηση δεν είναι απλή. Πρέπει μετά τη δεδομένη κόπωση της κοινωνίας και τη φθορά να επαναπροσεγγίσει κρίσιμα ακροατήρια, ώστε να πετύχει το μέγιστο δυνατό ποσοστό στις εκλογές και σε περίπτωση δεύτερης κάλπης να μπει σε αυτή τη μάχη από θέση ισχύος.
Σύμφωνα με την ανάγνωση που κάνουν στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου από τα focus groups, υπάρχουν στην κοινωνία πολίτες που είναι διατεθειμένοι να ακούσουν αυτό που έχει να πει ο κ. Μητσοτάκης, ιδίως στο σκέλος της οικονομίας και των παροχών, και δεν παίρνουν οριστικό «διαζύγιο».
Από την άλλη, έμπειρος δημοσκόπος επισημαίνει στο «ΘΕΜΑ» ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον κίνδυνο πολίτες που δεν έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα να απομακρυνθούν οριστικά λόγω των υποθέσεων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης και να φτάσει σε ένα σημείο, στο οποίο οι θετικές της παρεμβάσεις δεν θα «ακούγονται». Επειδή ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και υπάρχει ιστορικά ένα σημείο καμπής για κάθε κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης είναι επισπεύδων να επιστρέψει σε περιβάλλον θετικών μηνυμάτων και άρα πιο ελεγχόμενης ατζέντας.
Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου καλείται να διαχειριστεί και το εσωκομματικό μέτωπο. Μπορεί η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας να πέρασε «αναίμακτα», όμως το Μαξίμου έχει μπροστά του μια δύσκολη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις 7 Μαΐου.
Το κόμμα βεβαίως είναι προσυνεδριακή τροχιά, όμως η εσωκομματική «μουρμούρα» δεν λέει να σταματήσει. Φερ ειπείν, ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης πρότεινε χθες μέσω άρθρου στο «ΘΕΜΑ» να καταργηθούν στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Άλλοι βουλευτές της ΝΔ έχουν ανοίξει ευθέως πυρ εναντίον του Άκη Σκέρτσου.
Αντιλαμβανόμενος το δύσκολο περιβάλλον ο κ. Μητσοτάκης πάντως αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σαφής ως προς τις προθέσεις του, όταν μιλήσει στους «γαλάζιους» βουλευτές, ενώ έχει καταστήσει απολύτως σαφή τη στήριξη του στον κ. Σκέρτσο.
