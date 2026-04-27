Συνυπευθυνότητα στην εφορία: Μπλόκο πριν την κατάσχεση για τα εταιρικά χρέη που ακολουθούν, τι αλλάζει
Η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε ψηφιακή εφαρμογή για την άμεση ενημέρωση οφειλετών με αλληλέγγυα ευθύνη - Ποιοι θεωρούνται συνυπεύθυνοι, τι εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο και τι αλλάζει σε ρυθμίσεις και μέτρα είσπραξης
Σε λειτουργία τέθηκε από την ΑΑΔΕ νέα ψηφιακή εφαρμογή για την ενημέρωση φορολογουμένων που εμφανίζονται ως συνυπεύθυνοι για χρέη εταιρειών, δηλαδή για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος νομικών προσώπων αλλά μεταφέρονται και σε φυσικά πρόσωπα βάσει του ισχύοντος πλαισίου.
Η εφαρμογή απευθύνεται κυρίως σε όσους είχαν ρόλο στη διοίκηση ή εκπροσώπηση επιχειρήσεων και πλέον μπορούν να δουν συγκεντρωμένα τι ακριβώς τους βαραίνει.
Στην πράξη, πρόκειται για μια ψηφιακή «καρτέλα» συνυπευθυνότητας, όπου καταγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία: ποια εταιρεία δημιούργησε την οφειλή, ποιο είναι το ποσό που έχει καταλογιστεί, σε ποιο στάδιο βρίσκεται και αν έχει ενταχθεί σε ρύθμιση. Μέσα από αυτή την εικόνα, ο φορολογούμενος γνωρίζει άμεσα αν υπάρχει ενεργή ρύθμιση, αν έχει χαθεί ή αν το χρέος είναι εκτός ρύθμισης και άρα εκτεθειμένο σε μέτρα είσπραξης.
Η ένταξη ενός προσώπου σε αυτή την κατηγορία δεν είναι τυχαία. Αφορά συγκεκριμένες ιδιότητες, όπως διαχειριστές εταιρειών, νόμιμους εκπροσώπους ή πρόσωπα που συμμετείχαν στη διοίκηση σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο δημιουργήθηκαν και δεν αποδόθηκαν φορολογικές υποχρεώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εφορία μπορεί να διεκδικήσει τα ίδια ποσά και από την εταιρεία και από τα φυσικά πρόσωπα.
Το βασικό που αλλάζει με τη νέα εφαρμογή είναι ότι η πληροφορία γίνεται άμεση και προσβάσιμη. Μέχρι σήμερα, πολλοί ενημερώνονταν όταν είχαν ήδη κινηθεί διαδικασίες είσπραξης. Πλέον, η εικόνα είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας έγκαιρη αξιολόγηση και διαχείριση της κατάστασης.
Παράλληλα, η εφαρμογή λειτουργεί και ως πρακτικό εργαλείο παρακολούθησης. Δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της πορείας μιας ρύθμισης και επισημαίνει περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος απώλειάς της. Σε περιπτώσεις που μια ρύθμιση έχει ήδη χαθεί, παρέχονται τα απαραίτητα στοιχεία για τα επόμενα βήματα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επανένταξης, όπου προβλέπεται.
Η διαδικασίαΗ πρόσβαση γίνεται μέσω της ενότητας «Ο λογαριασμός μου» στο myAADE και ειδικότερα στην επιλογή «Οφειλές από συνυπευθυνότητα». Η νέα εφαρμογή δεν δημιουργεί νέες υποχρεώσεις, αλλά συγκεντρώνει και αποτυπώνει με σαφήνεια τις ήδη υπάρχουσες, δίνοντας στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να κινηθούν πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις ή άλλες αναγκαστικές διαδικασίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα