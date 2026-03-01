Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Super League 2: Αγκαλιά με την άνοδο η Καλαμάτα 2-0 τη Μαρκό, ξέφυγε στο +5 από τον Πανιώνιο που ηττήθηκε στο Ρέντη, βίντεο
Η επικράτηση της Καλαμάτας με 2-0 επί της Μαρκό σε συνδυασμό με το 2-1 του Ολυμπιακού Β' με Πανιώνιο, της άνοιξε διάπλατα στη «Μαύρη Θύελλα» τον δρόμο για την άνοδο
Η Καλαμάτα συνέχισε με σταθερό βήμα την πορεία της στον Β’ όμιλο της Super League 2, επικρατώντας 2-0 της Μαρκό στο γήπεδο της Παραλίας και ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της τρεις «στροφές» πριν από το φινάλε των Playoffs.
Η «μαύρη θύελλα» έφτασε τους 31 βαθμούς και διατηρεί τον έλεγχο της κατάστασης, ξεφεύγοντας στο +5 εκμεταλλευόμενη το αποτέλεσμα στου Ρέντη, όπου ο Πανιώνιος ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό Β΄ με 2-1.
Στο αγωνιστικό σκέλος, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ πριν από το ημίωρο με τον Μιράντα, ενώ λίγο αργότερα η προσπάθεια του Παναγιώτου σταμάτησε στο δοκάρι του Αυγερινού. Η Μαρκό είχε τις δικές της στιγμές, καθώς στο 9’ ο Σεμπά σημάδεψε το δοκάρι –σε φάση όπου τραυματίστηκε σοβαρά και αποχώρησε– ενώ στο 82’ και ο Μπετσίροβιτς είδε την μπάλα να μην του κάνει το χατίρι. Το τελικό αποτέλεσμα «κλείδωσε» ο Μορέιρα λίγο πριν από τη λήξη.
Καθοριστική για τη διαμόρφωση της βαθμολογίας αποδείχθηκε και η ήττα του Πανιωνίου από τον Ολυμπιακό Β΄, αποτέλεσμα που άφησε τους «κυανέρυθρους» στο -5.
Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με το σουτ του Κουτσίδη (17΄) και την κεφαλιά του Τανούλη (41΄), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι είχαν σημαντικές ευκαιρίες να επιστρέψουν. Ο Παπαγεωργίου σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι σε εκτέλεση πέναλτι που θα μπορούσε να φέρει το 1-1, ενώ δοκάρι είχε και ο Γένσεν, με τον Μπελμόντ (61΄) να μειώνει στη συνέχεια στην ίδια φάση.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής των πλέι-οφ και πλέι-άουτ του Β΄ ομίλου:
Play Off
Καλαμάτα – ΓΣ Μαρκό 2-0
Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
1. Καλαμάτα ΠΣ 31
Play Out
Παναργειακός – Athens Kallithea FC 0-1
Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη 1-1
Χανιά – Αιγάλεω ΑΟ 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
1. Ελλάς Σύρου 19
2. Athens Kallithea 19
3. Αιγάλεω 13
4. Ηλιούπολη 12
5. Χανιά 10
6. Παναργειακός 3
