Super League 2: Αγκαλιά με την άνοδο η Καλαμάτα 2-0 τη Μαρκό, ξέφυγε στο +5 από τον Πανιώνιο που ηττήθηκε στο Ρέντη, βίντεο

Η επικράτηση της Καλαμάτας με 2-0 επί της Μαρκό σε συνδυασμό με το 2-1 του Ολυμπιακού Β' με Πανιώνιο, της άνοιξε διάπλατα στη «Μαύρη Θύελλα» τον δρόμο για την άνοδο