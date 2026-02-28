Ανατροπή τίτλου η Μπάγερν 3-2 στο Ντόρτμουντ, πεντάρα της Λίβερπουλ και καρέ από την Μπαρτσελόνα, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Ανατροπή τίτλου η Μπάγερν 3-2 στο Ντόρτμουντ, πεντάρα της Λίβερπουλ και καρέ από την Μπαρτσελόνα, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Λίβερπουλ 5-2 την Γουέστ Χαμ, η Έβερτον πήρε διπλό στο Νιούκαστλ, η Μπαρτσελόνα 4-1 την Βιγιαρεάλ με χατ τρικ του Γιαμάλ, σκόραρε μετά από 281 μέρες ο Λουκάκου και έδωσε τη νίκη στη Νάπολι - Η Σίτι στο -2 από την κορυφή
Η Μάντσεστερ Σίτι μείωσε τη διαφορά στην βαθμολογία της Premier League στους 2 βαθμούς από την πρωτοπόρο Άρσεναλ μετά τη νίκης της με 1-0 κόντρα στην Λιντς εκτός έδρας.
Η Λίβερπουλ «διέλυσε» 5-2 τη Γουέστ Χαμ και επέστρεψε στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Η Έβερτον έκανε τη ζημιά στη Νιούκαστλ τη νίκησε με 3-2 στη Βόρεια Αγγλία.
«Τρελό» ματς στο Τερφ Μουρ, η Μπρέντοφορντ βρέθηκε να νικά με 0-3, η Μπέρνλι ισοφάρισε σε 3-3, με τους φιλοξενούμενους τελικά να παίρνουν τη νίκη με 4-3 στο τελευταίο λεπτό.
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα επικράτησε άνετα με 4-1 της Βιγιαρεάλ με χατ τρικ του Γιαμάλ. Η Σοσιεδάδ πανηγύρισε διπλό στην έδρα της Μαγιόρκα.
Βαγιεκάνο και Μπιλμπάο έμειναν στο 1-1 στη Μαδρίτη. Στη Bundesliga η Μπάγερν Μονάχου νίκησε στο «Klasiker» την Ντόρτμουντ με 3-2 και σε μεγάλο βαθμό κλείδωσε την υπόθεση τίτλος.
Νίκες σωτηρίας για Βέρντερ και Ζανκτ Πάουλι απέναντι σε Χάιντενχαϊμ και Χόφενχαϊμ αντίστοιχα.
Στη Serie A η Νάπολι γεύτηκε τη χαρά της νίκες μετά από δύο αγωνιστικές, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Λουκάκου που επέστρεψε στη δράση και έδωσε στην ομάδα του τη νίκη στην εκπνοή κόντρα στη Βερόνα.
Η Κόμο με σκόρερ ξανά τον Δουβίκα, επικράτησε με 3-1 της Λέτσε και παρέμεινε σε τροχιά Ευρώπης.
Premier League (28η αγωνιστική)
Γουλβς-Άστον Βίλα 2-0 (61' Ζοάο Γκόμες, 90'+8' Ροντρίγο Γκόμες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ 1-1 (64' Εβανίλσον - 18' Μαγέντα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέρνλι-Μπρέντφορντ 3-4 (45'+3 αυτ. Καγιοντέ, 47' Άντονι, 60' Φλέμινγκ - 9',90'+4 Ντάμσγκααρντ, 25' Ιγκόρ Τιάγκο, 34' Σαντέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ 5-2 (5' Εκιτικέ, 24' Φαν Ντάικ, 43' ΜακΆλιστερ, 70' Χάκπο, 82' αυτ. Ντισασί - 49' Σούτσεκ, 75' Καστελάνος) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Έβερτον 2-3 (32' Ράμσεϊ, 82' Μέρφι - 19' Μπρανθγουέιτ, 34' Μπέτο, 83' Μπάρι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (45+2' Σεμένιο) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 1/3
Φούλαμ-Τότεναμ 1/3
Μάντσεστερ Γ.-Κρίσταλ Πάλας 1/3
Άρσεναλ-Τσέλσι 1/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 27 αγώνες)
Άρσεναλ 61 -28αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 59 -28αγ.
Άστον Βίλα 51 -28αγ.
Μάντσεστερ Γ. 48
Λίβερπουλ 48 -28αγ.
Τσέλσι 45
Μπρέντφορντ 43 -28αγ.
Έβερτον 40 -28αγ.
Μπόρνμουθ 39 -28αγ.
Φούλαμ 37
Σάντερλαντ 37 -28αγ.
Νιούκαστλ 36 -28αγ.
Κρίσταλ Πάλας 35
Μπράιτον 34
Λιντς 31 -28αγ.
Τότεναμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 27
Γουέστ Χαμ 25
Μπέρνλι 19 -28αγ.
Γουλβς 13 -29αγ.
Bundesliga (24η αγωνιστική)
Άουγκσμπουργκ-Κολωνία 2-0 (55' Ριμπέιρο, 90'+6' Κλοντ-Μορίς)
Λεβερκούζεν-Μάιντς 1-1 (90+1΄ Κουάνσα - 67΄ Μπέκερ)
Βέρντερ Βρέμης-Χαϊντενχάιμ 2-0 (57΄ Μιλόσεβιτς, 90+7΄ αυτ. Μπέρενς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γκλάντμπαχ-Ουνιόν Βερολίνου 1-0 (90+4΄ πεν. Ντικς) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Χοφενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 0-1 (45+4΄ Λαζ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 2-3 (26' Σλότεμπεργκ, 83' Σβένσον - 54' 70'Κέιν, 87' Κίμιχ)
Στουτγκάρδη- Βόλφσμπουργκ 01/03
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ 01/03
Αμβούργο-Λειψία 01/03
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 63
Ντόρτμουντ 52
Χοφενχάιμ 46
Στουτγκάρδη 43 -23αγ.
Λειψία 41 -23αγ.
Λεβερκούζεν 40 -23αγ.
Φράιμπουργκ 33 -23αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 31 -23αγ.
Άουγκσμπουργκ 31
Ουνιόν Βερολίνου 28
Αμβούργο 26 -22αγ.
Γκλάντμπαχ 25
Κολωνία 24
Μάιντς 23
Ζανκτ Πάουλι 23
Βέρντερ Βρέμης 22
Βόλφσμπουργκ 20 -23αγ.
Χαϊντενχάιμ 14
La Liga (26η αγωνιστική)
Λεβάντε-Αλαβές 2-0 (88', 90'+7' Έσπι)
Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (35' Ντε Φρούτος - 47' Ι. Γουίλιαμς)
Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 4-1 (28',37',69' Γιαμάλ, 90'+1 Λεβαντόφσκι - 49' Γκεγέ)
Μαγιόρκα-Σοσιεδάδ 0-1 (36' Σολέρ)
Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (90΄+4 Άλβαρες)
Ελτσε-Εσπανιόλ 1/3
Βαλένθια-Οσασούνα 1/3
Μπέτις-Σεβίλλη 1/3
Τζιρόνα-Θέλτα 1/3
Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε 2/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 64 -26αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 60
Ατλέτικο Μαδρίτης 51 -26αγ.
Βιγιαρεάλ 51 -26αγ.
Μπέτις 42
Θέλτα 37
Ρεάλ Σοσιεδάδ 35 -26αγ.
Εσπανιόλ 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 35 -26αγ.
Οσασούνα 33
Τζιρόνα 30
Σεβίλλη 29
Χετάφε 29
Ράγιο Βαγεκάνο 27
Αλαβές 27 -26αγ.
Βαλένθια 26
Έλτσε 25
Μαγιόρκα 24 -26αγ.
Λεβάντε 21 -26αγ.
Οβιέδο 17
Serie A (27η αγωνιστική)
Κόμο-Λέτσε 3-1 (18' Δουβίκας, 35' Ροντρίγκες, 44' Κεμφ - 13' Κουλιμπαλί)
Βερόνα-Νάπολι 1-2 ( 65' Άκπρο - 2' Χόιλουντ, 90+6' Λουκάκου)
Ίντερ-Τζένοα 2-0 (31' Ντιμάρκο, 64' πέν. Τσαλχάνογλου)
Κρεμονέζε-Μίλαν 1/3
Σασουόλο-Αταλάντα 1/3
Τορίνο-Λάτσιο 1/3
Ρόμα-Γιουβέντους 1/3
Πίζα-Μπολόνια 2/3
Ουντινέζε-Φιορεντίνα 2/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)
Ίντερ 67 -27αγ.
Μίλαν 54
Νάπολι 53 -27αγ.
Ρόμα 50
Κόμο 48 -27αγ.
Γιουβέντους 46
Αταλάντα 45
Μπολόνια 36
Σασουόλο 35
Λάτσιο 34
Πάρμα 33 -27αγ.
Ουντινέζε 32
Κάλιαρι 30 -27αγ.
Τζένοα 27 -27αγ.
Τορίνο 27
Φιορεντίνα 24
Κρεμονέζε 24
Λέτσε 24 -27αγ.
Πίζα 15
Βερόνα 15 -27αγ.
