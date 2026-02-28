Ανατροπή τίτλου η Μπάγερν 3-2 στο Ντόρτμουντ, πεντάρα της Λίβερπουλ και καρέ από την Μπαρτσελόνα, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Η Λίβερπουλ 5-2 την Γουέστ Χαμ, η Έβερτον πήρε διπλό στο Νιούκαστλ, η Μπαρτσελόνα 4-1 την Βιγιαρεάλ με χατ τρικ του Γιαμάλ, σκόραρε μετά από 281 μέρες ο Λουκάκου και έδωσε τη νίκη στη Νάπολι - Η Σίτι στο -2 από την κορυφή