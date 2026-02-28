Ο Γιαμάλ πέτυχε το πρώτο χατ τρικ στην καριέρα του: Ο νεότερος στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, δείτε τα γκολ
Λαμίν Γιαμάλ Μπαρτσελόνα Βιγιαρεάλ χατ τρικ

Ο Γιαμάλ πέτυχε το πρώτο χατ τρικ στην καριέρα του: Ο νεότερος στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, δείτε τα γκολ

Ο Ισπανός αστέρας πήρε τη μπάλα μαζί του φεύγοντας από το γήπεδο, μετά το χατ τρικ που έκανε κόντρα στη Βιγιαρεάλ στο 4-1 της Μπαρτσελόνα

Ο Γιαμάλ πέτυχε το πρώτο χατ τρικ στην καριέρα του: Ο νεότερος στην ιστορία της Μπαρτσελόνα, δείτε τα γκολ
Ο Λαμίν Γιαμάλ σε ηλικία 18 ετών και 230 ημερών είναι ο νεαρότερος σκόρερ χατ τρικ στην ιστορία της Μπαρτσελόνα και τρίτος συνολικά στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος, πίσω από δύο παίκτες της δεκαετίας του ’30 (Ιραραγόρι και Πόμπο).

Το ρεκόρ συνοδεύτηκε με μεγάλη νίκη με 4-1 κόντρα στην Βιγιαρεάλ και το +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 28′ μετά το κλέψιμο και την ασίστ του Φερμίν Λόπεθ για τον Γιαμάλ, ενώ στο 37′ με απίθανη ατομική ενέργεια ο Ισπανός διεθνής σημείωσε το 2-0.

Μια απίθανη κάθετη μπαλιά του Πέδρι και το ιστορικό τρίτο γκολ του Γιαμάλ έσβησαν τα όνειρα των Αμαρίγιος για αποτέλεσμα. Το τελικό 4-1 σημείωσε ο Λεβαντόφσκι. 


FC BARCELONA 4 - 1 VILLARREAL CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
