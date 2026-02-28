Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Χρυσό μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ στα 5χλμ βάδην η Παπαδοπούλου

Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Η πρωταθλήτρια του ΠΓΣ επανέλαβε την περσινή νίκη της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα «διαλύοντας» με χρόνο 21.37.79, το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (22.08.70), που είχε πετύχει στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
Κάθε χρόνο και καλύτερη η Χριστίνα Παπαδοπούλου στα 5.000 μ. βάδην σε κλειστό στίβο. Η πρωταθλήτρια του ΠΓΣ επανέλαβε την περσινή νίκη της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε σάλα, διαλύοντας με χρόνο 21.37.79, το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (22.08.70), που είχε πετύχει στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2025 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Το καλύτερο ξεκίνημα στο απογευματινό πρόγραμμα των τελικών στην επιστροφή του Stoiximan Πανελληνίου Πρωταθλήματος στο κλειστό στάδιο της Παιανίας.
Τη δεύτερη θέση, με επίδοση επίσης καλύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ, κατέλαβε η Πένυ Τσινοπούλου (ΑΓΣ Αγίου Στεφάνου το Οίον) με 22.00.42, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αναστασία Αντωνοπούλου (ΓΣ Ίκαρος Ν. Ιωνίας) με 23.36.69.
Διπλό πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 και Κ18 για την 17χρονη Χαρά Γέρου (ΑΟ Πρέβεζας Κότινος) με 24.24.22. Μάλιστα, έπιασε για δεύτερη φορά το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20.
Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (ΑΣ Παμμηλιακός) έφτασε στην κατάκτηση του 10ου τίτλου του στο θεσμό με χρόνο 19.39.82. Δεύτερος με νέο ατομικό ρεκόρ, 20.08.39, ήταν ο Γιώργος Κριτούλης (ΑΓΕΣ Κάμειρος 2009) και τρίτος ο Ανδρέας Παπαστεργίου (ΠΑΟ) με 21.38.75, επίσης νέα ατομική επίδοση.
