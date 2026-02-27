Champions League: Το πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των «16»
Champions League Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Τσέλσι Μπαρτσελόνα Μάντσεστερ Σίτι

Την ίδια ημέρα τα παιχνίδια της Παρί με την Τσέλσι και της Σίτι με τη Ρεάλ

Ανακοινώθηκε από την UEFA το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των 16 του Champions League. 

Οι οχτώ αγώνες θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Μαρτίου και οι ρεβάνς τους στις 17 και 18 Μαρτίου. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα 

Τρίτη 10 Μαρτίου 

19:45 Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ 
22:00 Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου 
22:00 Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα 
22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ 

Τετάρτη 11 Μαρτίου 

19:45 Λεβερκούζεν - Άρσεναλ 
22:00 Παρί - Τσέλσι 
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 
22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ 

Τρίτη 17 Μαρτίου 

19:45 Σπόρτινγκ - Μπόντο Γκλιμτ 
22:00 Τσέλσι - Παρί 
22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης 
22:00 Άρσεναλ - Λεβερκούζεν 

Τετάρτη 18 Μαρτίου 

19:45 Μπαρτσελόνα  - Νιούκαστλ 
22:00 Λίβερπουλ - Γαλατάσαραϊ 
22:00 Μπάγερν Μονάχου - Αταλάντα 
22:00 Τότεναμ - Ατλέτικο Μαδρίτης 

