Champions League: Το πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των «16»
Την ίδια ημέρα τα παιχνίδια της Παρί με την Τσέλσι και της Σίτι με τη Ρεάλ
Ανακοινώθηκε από την UEFA το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των 16 του Champions League.
Οι οχτώ αγώνες θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Μαρτίου και οι ρεβάνς τους στις 17 και 18 Μαρτίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Τρίτη 10 Μαρτίου
19:45 Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ
22:00 Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου
22:00 Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα
22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ
Τετάρτη 11 Μαρτίου
19:45 Λεβερκούζεν - Άρσεναλ
22:00 Παρί - Τσέλσι
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ
Τρίτη 17 Μαρτίου
19:45 Σπόρτινγκ - Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Τσέλσι - Παρί
