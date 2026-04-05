Μεντιλίμπαρ: «Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από εμάς, θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να αντιδράσουμε»
Μεντιλίμπαρ: «Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από εμάς, θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να αντιδράσουμε»

Όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού μετά την ήττα από την ΑΕΚ στο Φάληρο

Μεντιλίμπαρ: «Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από εμάς, θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να αντιδράσουμε»
Η ΑΕΚ πέρασε από το Φάληρο, 1-0 τον Ολυμπιακό και έκανε άλμα τίτλου, με τους ερυθρόλευκους να μένουν 5 βαθμούς πίσω και να πρέπει να ανακάμψουν. 

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα στάθηκε στην αναποτελεσματικότητα της ομάδας του, ενώ τόνισε ότι η ΑΕΚ νίκησε δίκαια. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV:

«Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο τέλος είχαμε την ευκαιρία για γκολ ισοφάρισης, αλλά δεν τα καταφέραμε.

Το γκολ νωρίς δεν μας έκανε να εμφανίσουμε τον χαρακτήρα μας στο ματς και μετά από αυτό ο αντίπαλος έκανε το παιχνίδι του.

Γενικότερα όταν δεχόμαστε γκολ νωρίς δείχνει ότι δεν μπαίνουμε συγκεντρωμένοι στο ματς. Όταν ο αντίπαλος σκοράρει νωρίς δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.

Μετά ο αντίπαλος κάνει το δικό του παιχνίδι. Η ΑΕΚ μας πίεσε στο δικό μας μισό .Έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να αντιδράσουμε στα επόμενα ματς».
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

