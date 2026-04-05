Liga ACB: Η Ρεάλ νίκησε 97-90 την Ανδόρα και πλέον βλέπει τον Ολυμπιακό
Πρόβα τζενεράλε με νίκη, έκαναν οι Μαδριλένιοι, ενόψει του αγώνα για την 36η αγωνιστική της Euroleague με τον Ολυμπιακό, την Τρίτη, νικώντας την Ανδόρα

Η Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να δέχτηκε 30 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο από την Ανδόρα, όμως επικράτησε με 97-90 και πλέον στρέφεται στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, για την 36η αγωνιστική της Euroleague στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την ερχόμενη Τρίτη (07/04).

Η Ανδόρα αιφνιδίασε τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο στο υπέρ της 18-30. Ωστόσο, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βελτίωσε την άμυνά της στη συνέχεια και τελικά επικράτησε με 97-90, πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Οι γηπεδούχοι έκαναν επιμέρους σκορ 28-13 στο τρίτο δεκάλεπτο, προηγήθηκαν με 75-60 στο 30' και έκαναν σωστή διαχείριση ως το φινάλε, φτάνοντας τις 23 νίκες σε 25 αγώνες στην ισπανική λίγκα.

Όσον αφορά την Ανδόρα, παραμένει κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού με απολογισμό 6 νίκες και 19 ήττες.

Για τους Μαδριλένους ο Άλεξ Λεν έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, γεμίζοντας τη στατιστική του με 17 πόντους, 7/8 δίποντα, 3/5 βολές και 5 ριμπάουντ.

Από εκεί και πέρα, ο Έντι Ταβάρες σημείωσε 12 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Γκάμπριελ Ντεκ είχε 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-30, 47-47, 75-60, 97-90.

Κατάταξη:

Ρεάλ Μαδρίτης 23-2
Βαλένθια 18-6
Μούρθια 18-7
Μπασκόνια 18-7
Μπαρτσελόνα 16-8
Μπανταλόνα 16-9
Τενερίφη 15-10
Μάλαγα 15-10
Μπιλμπάο 15-11
Τζιρόνα 12-13
Μπρεογκάν 10-14
Μανρέσα 9-16
Γέιδα 9-16
Μπούργκος 7-18
Γκραν Κανάρια 7-18
Σαραγόσα 7-18
Ανδόρα 6-19
Γρανάδα 3-22
Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

