Σε άτομο από ομάδα μεταναστών αποδίδουν οι Σέρβοι τη δολιοφθορά σε αγωγό που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουγγαρία
ΚΟΣΜΟΣ
Σερβία Ουγγαρία αγωγός φυσικού αερίου

Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη κοντά στον αγωγό Balkan Stream – Οι αρχές κάνουν λόγο για δράστη με στρατιωτική εμπειρία

1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε άτομο από «ομάδα μεταναστών» αποδίδουν οι σερβικές αρχές την τοποθέτηση εκρηκτικής ύλης κοντά σε αγωγό που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουγγαρία.

Ο διοικητής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Ασφάλειας (VBA) στρατηγός Τζούρο Γιόβανιτς ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο εντοπισμός των εκρηκτικών είναι αποτέλεσμα ερευνών που διαρκούν εδώ και καιρό.

«Της σημερινής (σ.σ. χθεσινής) επιχειρησιακής δράσης προηγήθηκε καλή επιχειρησιακή εργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και, γι αυτήν την περίπτωση, είχαμε πληροφορίες ότι ένα άτομο που ανήκει στους μετανάστες θα πραγματοποιούσε δολιοφθορά στην υποδομή φυσικού αερίου», δήλωσε ο Σερβος στρατηγός. Ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθησαν «πρόκειται για άτομο το οποίο έχει στρατιωτική εμπειρία». Αυτό - όπως είπε - φάνηκε και από τον τρόπο στεγανοποίησης της εκρηκτικής ύλης, των πυροκροτητών και των πυροδοτικών φυτιλιών. Δήλωσε ότι το άτομο καταζητείται χωρίς ωστόσο να μπορέσει να προσδιορίσει αν «οι έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του θα διαρκέσουν μία ημέρα ή μερικούς μήνες». Ανέφερε ότι με βάση τις ετικέτες που έφεραν τα πακέτα με την πλαστική εκρηκτική ύλη φαίνεται ότι χώρα προέλευσης είναι οι ΗΠΑ.

Ο στρατηγός Γιόβανιτς διέψευσε φήμες και εικασίες - που προέρχονται κυρίως από την Ουγγαρία - ότι πίσω από την απόπειρα δολιοφθοράς στο αγωγό βρίσκεται η Ουκρανία, επισημαίνοντας πως δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να οδηγεί σε τέτοια συμπεράσματα.

Το πρωί χθες Κυριακή, στο δήμο Κάνιζα στη βόρεια Σερβία, 15 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Ουγγαρία, εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη κοντά σε υποδομή μεταφοράς φυσικού αερίου. Πρόκειται για τον αγωγό ΄΄Balkan stream΄΄ ο οποίος αποτελεί προέκταση του αποκαλούμενου τουρκικού αγωγού και προμηθεύει με ρωσικό αέριο τη Σερβία και την Ουγγαρία.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

