Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού και το πρόγραμμα έως το φινάλε των playoffs
Στο +5 η ΑΕΚ από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό μετά το 1-0 στο Καραϊσκάκη

Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη νίκη μέσα στο Καραϊσκάκη με 0-1 και ξέφυγε στο +5 από την δεύτερη θέση, εκεί που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και έχασε έδαφος στη μάχη του πρωταθλήματος. 

Ο ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία είναι πάνω από τον Ολυμπιακό και έτσι ο Δικέφαλος είναι 2ος και οι ερυθρόλευκοι 3οι.

Μετά το Πάσχα, στην 2η αγωνιστική η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο Ολυμπιακός παίζει στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.


Η βαθμολογία (Σε 27 αγώνες)
1. ΑΕΚ 63 
2. ΠΑΟΚ 58
3. Ολυμπιακός 58
4. Παναθηναϊκός 50 


Τα παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση των playoffs (1-4)

2η αγωνιστική (19/4)
18:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 
21:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 

3η αγωνιστική (3/5)
19:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 

4η αγωνιστική (10/5) 
19:30 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 
19:30 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 

5η αγωνιστική (13/5) 
19:30 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 
19:30 ΠΑΟΚ -ΑΕΚ 

6η αγωνιστική (17/5) 
19:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 
19:30 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Thema Insights

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

