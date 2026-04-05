Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού και το πρόγραμμα έως το φινάλε των playoffs
Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού και το πρόγραμμα έως το φινάλε των playoffs
Στο +5 η ΑΕΚ από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό μετά το 1-0 στο Καραϊσκάκη
Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη νίκη μέσα στο Καραϊσκάκη με 0-1 και ξέφυγε στο +5 από την δεύτερη θέση, εκεί που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και έχασε έδαφος στη μάχη του πρωταθλήματος.
Ο ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία είναι πάνω από τον Ολυμπιακό και έτσι ο Δικέφαλος είναι 2ος και οι ερυθρόλευκοι 3οι.
Μετά το Πάσχα, στην 2η αγωνιστική η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο Ολυμπιακός παίζει στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.
Η βαθμολογία (Σε 27 αγώνες)
1. ΑΕΚ 63
2. ΠΑΟΚ 58
3. Ολυμπιακός 58
4. Παναθηναϊκός 50
Τα παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση των playoffs (1-4)
2η αγωνιστική (19/4)
18:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
21:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
3η αγωνιστική (3/5)
19:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
4η αγωνιστική (10/5)
19:30 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
19:30 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική (13/5)
19:30 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ -ΑΕΚ
6η αγωνιστική (17/5)
19:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
19:30 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Ο ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία είναι πάνω από τον Ολυμπιακό και έτσι ο Δικέφαλος είναι 2ος και οι ερυθρόλευκοι 3οι.
Μετά το Πάσχα, στην 2η αγωνιστική η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο Ολυμπιακός παίζει στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.
Η βαθμολογία (Σε 27 αγώνες)
1. ΑΕΚ 63
2. ΠΑΟΚ 58
3. Ολυμπιακός 58
4. Παναθηναϊκός 50
Τα παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση των playoffs (1-4)
2η αγωνιστική (19/4)
18:00 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
21:00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
3η αγωνιστική (3/5)
19:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
4η αγωνιστική (10/5)
19:30 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
19:30 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική (13/5)
19:30 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ -ΑΕΚ
6η αγωνιστική (17/5)
19:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
19:30 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
