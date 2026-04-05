Μάρκο Νίκολιτς: «Βγάλαμε εκτός όλα τα ατού του Ολυμπιακού, μένουμε προσγειωμένοι»
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά το διπλό (0-1) της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη επί του Ολυμπιακού

Έχοντας τον αέρα των +5 βαθμών από τη δεύτερη θέση, ο Μάρκο Νίκολιτς μόνο ικανοποίηση μπορεί να νιώθει, μετά και τη νίκη μέσα στο Καραϊσκάκη, με 1-0, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι παίκτες της ΑΕΚ ξεκίνησαν με το δεξί στα play off της Super League 1, με τον τεχνικό της Ένωσης να δηλώνει: «Ήταν η πρώτη αναμέτρηση και επειδή παρακολουθώ χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα, ήξερα ότι θα είναι δύσκολα.

Ο πρώτος γύρος πάντα έτσι είναι... Παίξαμε για το αποτέλεσμα και τα καταφέραμε.

Θέλαμε να ξεκινήσουμε παίρνοντας το πλεονέκτημα και το πετύχαμε και αυτό. Μπορέσαμε να κλειδώσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, είχαμε πολύ καλή παρουσία και θεωρώ πως η ομάδα μου απέδωσε πολύ καλά.

Αν και στα τελευταία λεπτά, όλα ήταν ανοιχτά, ωστόσο κρατήσαμε το υπέρ μας αποτέλεσμα».

Σε ότι αφορά τη συνέχεια, ο 46χρονος Σέρβος ξεκαθάρισε πως: «Δεν υπάρχει χρόνος για να επαναπαυτούμε. Κοιτάμε ήδη το επόμενο παιχνίδι μας με τον ΠΑΟΚ. Πετύχαμε μία μεγάλη νίκη και θέλουμε να την χαρούμε με τους φιλάθλους μας. Αλλά τα παιχνίδια δεν έχουν τελειώσει».

Τέλος, αναφορικά με το αν η νίκη αυτή στο Φάληρο, άνοιξε την όρεξη τους για περισσότερες επιτυχίες, ο Νίκολιτς αρκέστηκε απλά να πει πως: «Είναι δύσκολο να πούμε πως δεν θέλουμε άλλα.

Απλά το λέω ξανά, χρειάζεται ηρεμία, αύριο να κάνουμε την αποθεραπεία μας και να δούμε το ματς με τον ΠΑΟΚ. Χαίρομαι για τους παίκτες μου και για τους φιλάθλους μας. Είμαστε προσγειωμένοι και συνεχίζουμε».
Σχετικά Άρθρα

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

