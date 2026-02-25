ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

SPORTS
Ντάγκλας Κόστα: Από την Μπάγερν και την Γιουβέντους στην 4η κατηγορία της Ιταλίας, βίντεο

Πώς ο άλλοτε κορυφαίος εξτρέμ βρέθηκε στην Serie D ως «σκαλοπάτι» για την Αλ Ετιφάκ και ο καθοριστικός ρόλος του Μπαλοτέλι

Υπήρξε ένας από τους πιο εκρηκτικούς και απρόβλεπτους εξτρέμ στην Ευρώπη, διαπρέποντας με τις φανέλες της Μπάγερν Μονάχου και της Γιουβέντους. Σήμερα, στα 35 του χρόνια, ο Ντάγκλας Κόστα γράφει ένα νέο, εντελώς απρόσμενο κεφάλαιο στην καριέρα του, αγωνιζόμενος στην 4η κατηγορία της Ιταλίας (Serie D) για λογαριασμό της ιστορικής Κιέβο Βερόνα.

Μια πορεία που θυμίζει «κάθοδο στην κόλαση» του ποδοσφαίρου για έναν παίκτη αυτού του βεληνεκούς, η οποία όμως κρύβει πίσω της μια συνειδητή απόφαση, ένα ιδιαίτερο παρασκήνιο και το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή.

Μετά την αποχώρησή του από το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Βραζιλιάνος άσος επέλεξε τον δρόμο της περιπλάνησης. Η διαδρομή του τα τελευταία χρόνια περιελάμβανε ένα πέρασμα από το MLS με τους LA Galaxy, επαναπατρισμό στη Βραζιλία για λογαριασμό των Γκρέμιο και Φλουμινένσε και μια σύντομη εμπειρία στην Αυστραλία με τη Σίδνεϊ FC.

Τώρα, αρνούμενος να κρεμάσει τα παπούτσια του, βρήκε το νέο του «σπίτι» στην ιταλική χερσόνησο.

Η επιλογή της Κιέβο Βερόνα μπορεί να προκαλεί έκπληξη, όμως έχει ξεκάθαρο σκοπό. Ο Κόστα υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας έξι μηνών με μοναδικό στόχο να οδηγήσει την ομάδα στην άνοδο στη Serie C. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν «σταθμό» συντήρησης και προσφοράς, καθώς μετά το ιταλικό καλοκαίρι ετοιμάζει βαλίτσες για τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ετιφάκ.

Το πώς κατέληξε στη Serie D έχει όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένας παλιός του γνώριμος. Σε συνέντευξή του στην Gazzetta dello Sport, ο Κόστα αποκάλυψε:

«Όλα ξεκίνησαν χάρη στον Μάριο [Μπαλοτέλι]. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Εκείνος με σύστησε στον πρόεδρο Λατέρτσα και τον αθλητικό διευθυντή Φούλκο. Η Κιέβο έχει μεγάλη ιστορία και γι' αυτό αποδέχτηκα την πρόταση αμέσως».

Με διάθεση αυτοσαρκασμού, ο 35χρονος εξτρέμ θυμήθηκε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από το παρελθόν του: «Τον Ιανουάριο του 2019 είχα σκοράρει εναντίον της Κιέβο ως αντίπαλος. Ίσως έπρεπε να επανορθώσω... Τώρα θέλω να τους ανεβάσω στη Serie C».


