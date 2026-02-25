Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Βαριά πρόστιμα σε Τσέλσι και Γουέστ Χαμ για το «ξύλο» στο λονδρέζικο ντέρμπι
Η Αγγλική Ομοσπονδία (FA) επέβαλε βαρύτατα πρόστιμα, συνολικού ύψους 625.000 λιρών, στις δύο ομάδες για τη μαζική σύρραξη των παικτών τους στο επεισοδιακό φινάλε της αναμέτρησης του Ιανουαρίου
«Τσουχτερός» ήταν ο λογαριασμός που έστειλε η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδίας (FA) στην Τσέλσι και τη Γουέστ Χαμ για τα όσα εκτυλίχθηκαν στο φινάλε του μεταξύ τους λονδρέζικου ντέρμπι για την Premier League στις 31 Ιανουαρίου.
Όπως ανακοινώθηκε επίσημα την Τετάρτη, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 325.000 λιρών στην Τσέλσι και 300.000 λιρών στη Γουέστ Χαμ, λόγω της μαζικής σύρραξης στην οποία ενεπλάκησαν οι ποδοσφαιριστές τους.
Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι οι «μπλε» είχαν επιστρέψει από το εις βάρος τους 0-2, παίρνοντας μια σπουδαία νίκη με 3-2. Ωστόσο, το φινάλε στιγματίστηκε από τεράστια ένταση, με σχεδόν 20 παίκτες να συμμετέχουν σε μια γενικευμένη σύρραξη γύρω στο 95ο λεπτό.
Το χρονικό της έντασης και η αποβολή του Τοντιμπό
Τα αίματα «άναψαν» όταν ο εξτρέμ της Γουέστ Χαμ, Ανταμά Τραορέ, έριξε στο έδαφος τον Μαρκ Κουκουρέγια και στη συνέχεια ήρθε σε σύγκρουση με τον Ζοάο Πέδρο, προκαλώντας την άμεση επέμβαση και των υπόλοιπων παικτών. Στο αποκορύφωμα του επεισοδίου, ο αμυντικός των «Σφυριών», Ζαν-Κλερ Τοντιμπό, αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα (μετά από εξέταση του VAR) καθώς έπιασε τον Πέδρο από τον λαιμό.
Η επίσημη θέση της FA
Στην ανακοίνωσή της για την επιβολή των ποινών, η αγγλική ομοσπονδία ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Η Τσέλσι απέτυχε να διασφαλίσει ότι οι παίκτες της δεν θα συμπεριφέρονταν με ανάρμοστο ή/και προκλητικό τρόπο γύρω στο 95ο λεπτό. Παράλληλα, η Γουέστ Χαμ απέτυχε επίσης να διασφαλίσει ότι οι παίκτες της δεν θα συμπεριφέρονταν με ανάρμοστο, προκλητικό ή/και βίαιο τρόπο τη δεδομένη χρονική στιγμή».
Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδία, και οι δύο σύλλογοι παραδέχθηκαν τις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν.
