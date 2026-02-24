Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Νέο σοκ στον ΠΑΟΚ: Εκτός και ο Τάισον από τη ρεβάνς με τη Θέλτα
Ο Βραζιλιάνος είναι το τελευταίο όνομα που προστέθηκε στη λίστα των απόντων με τον Ραζβάν Λουτέσκου να έχει πλέον ελάχιστες επιλογές στη μεσοεπιθετική γραμμή
Στο πιο κομβικό σημείο της σεζόν ο ΠΑΟΚ ξεμένει από λύσεις και πλέον τα πράγματα γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου.
Ο Δικέφαλος αναχωρεί το απόγευμα για το Βίγκο όπου το βράδυ της Πέμπτης (26/2) κοντράρεται με τη Θέλτα στο 2ο ματς των play off του Europa League (2-1 οι Ισπανοί στην Τούμπα) αλλά στο αεροπλάνο πέραν των Κωνσταντέλια, Πέλκα, Ντεσπόντοφ, Ιβάνουσετς, Παβλένκα, Λόβρεν, Μεϊτέ (τραυματίες), Ζίβκοβιτς (τιμωρημένος) δεν θα βρίσκεται ούτε ο Τάισον ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα στον γλουτό στο ματς με την ΑΕΛ!
Συγκριτικά με τον πρώτο αγώνα η μοναδική επιστροφή που υπάρχει είναι αυτή του Γιώργου Γιακουμάκη.
Αναλυτικά η ενημέρωση των ασπρόμαυρων:
«Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ισπανία για να δώσει μια σκληρή μάχη με τη Θέλτα, με φόντο ένα εισιτήριο στους 16 του UEFA Europa League 2025-26.
H ομάδα προπονήθηκε το πρωί της Τρίτης (24.02) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να είναι αφιερωμένο στην τακτική και τη φυσική κατάσταση μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια.
Ο Λούκα Ιβανούσετς προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, οι Κωνσταντέλιας , Ντεσπόντοφ και Πέλκας δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, οι Μεϊτέ , Λόβρεν και Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ θεραπεία έκανε κι ο Τάισον , ο οποίος στο παιχνίδι με την ΑΕΛ δέχθηκε χτύπημα στο γλουτό. Οι εξετάσεις του Γίρι Παβλένκα έδειξαν ότι δεν έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά και θα υποβληθεί σε θεραπεία προκειμένου να επουλωθεί το θλαστικό τραύμα. Εκτός μάχης είναι και ο τιμωρημένος Αντρίγια Ζίβκοβιτς .
Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι οι: Τσιφτσής , Μοναστηρλής , Νικολακούλης, Κένι , Σάντσεζ , Κεντζιόρα , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Ντούνγκα, Θυμιάνης , Ζαφείρης , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Μπέρδος, Χατσίδης , Γιακουμάκης , Γερεμέγεφ , Μύθου .
Ο ΠΑΟΚ το απόγευμα αναχωρεί για Βίγκο. Την Τετάρτη (25.02) θα προπονηθεί στις 19:00 στο Μπαλαΐδος, ενώ νωρίτερα θα διεξαχθεί η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου κι εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών».
