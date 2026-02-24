Έπαινοι Γιαννακόπουλου με story για τον Σλούκα: «Είναι η καρδιά της ομάδας» - Τι έγραψε για Ναν, Λεσόρ και Χέιζ-Ντέιβις
Έπαινοι Γιαννακόπουλου με story για τον Σλούκα: «Είναι η καρδιά της ομάδας» - Τι έγραψε για Ναν, Λεσόρ και Χέιζ-Ντέιβις
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε, επίσης, ονομαστική αναφορά στον Ντίνο Μήτογλου, τον Τζεράια Γκραντ και τον Τσέντι Όσμαν
Νέο μήνυμα στήριξης της ομάδας του Παναθηναϊκού μετά τα «Aman, Aman» για τον Εργκίν Αταμάν και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος, έστειλε τα ξημερώματα της Τρίτης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Αυτή τη φορά το story στο Instagram του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αφορούσε τους παίχτες των «πράσινων», με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να αποδίδει εύφημο μνεία στον Κώστα Σλούκα, τον οποίο χαρακτήρισε «καρδιά της ομάδας» και «Κύριος με Κ Κεφαλαίο».
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ανάρτησή του έκανε, επίσης, ονομαστική αναφορά στον Κέντρικ Ναν, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, τον Ματίας Λεσόρ, τον Τζεράια Γκράντ, τον Τσέντι Όσμαν, τον Ντίνο Μήτογλου και τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις
Ο Μήτογλου έχει αρχίσει να ρουθουνίζει
Ο Λεσόρ έρχεται κα...μενος
Ο Χουάντσο δουλεύει πάντα στην εποχή του
Ο Γκράντ είναι ΑΙ
Osman… όποιτε θέλει κάνει πλάκα σε όποιον θέλει\
Όλοι οι υπόλοιποι είναι ήδη πιο έτοιμοι από ποτε
H ώρα του Ναν που δεν θα έχετε ξαναδεί έρχεται... GOAT
΄
Ο Χέιζ ξέρει εκείνος κι εγώ
Η καρδιά της ομάδος είναι αυτός ο Κύριος με Κ Κεφαλαίο @kos_slou
