El Clasico παλαιμάχων στο Λος Άντζελες: Το πείραγμα του Ροναλντίνιο στον Μαρσέλο και η ισοπαλία των θρύλων, βίντεο
SPORTS
El Clasico Ροναλντίνιο Μαρσέλο παλαίμαχοι Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο πρώτο ντέρμπι παλαιμάχων επί αμερικανικού εδάφους

Το Λος Άντζελες φόρεσε τα γιορτινά του για να υποδεχθεί μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στο BMO Stadium διεξήχθη για πρώτη φορά το El Clásico των Θρύλων (Clásico de Leyendas) ανάμεσα στους παλαίμαχους της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα και να αναδεικνύονται ισόπαλες με σκορ 1-1.

Το στιγμιότυπο που έκλεψε την παράσταση
Πέρα από τα γκολ και τις περίτεχνες ενέργειες, η στιγμή που έγινε viral ήταν η άτυπη «κόντρα» δύο σπουδαίων Βραζιλιάνων. Σε μια φάση όπου ο Μαρσέλο προσπάθησε να εκτελέσει γρήγορα ένα φάουλ από το μισό της Ρεάλ, ο Ροναλντίνιο εμφανίστηκε από πίσω του και τον έσπρωξε παιχνιδιάρικα, εμποδίζοντάς τον να παίξει γρήγορα την μπάλα. Το χιουμοριστικό αυτό τετ-α-τετ έφερε χαμόγελα και υπενθύμισε πως η σπίθα των Clásico παραμένει ζωντανή, ανεξαρτήτως ηλικίας.



@sportbible Ronaldinho and Marcelo enjoyed themselves in Legends Game 🤣🇧🇷 @FootyCracksFC #barcelona #halamadrid #ronaldinho #marcelo #foryoupage ♬ original sound - SPORTbible

Το παιχνίδι είχε εξαιρετικό ρυθμό, με τους «Μπλαουγκράνα» να κυριαρχούν στο πρώτο μέρος και τους «Μερένχες» να ισορροπούν στην επανάληψη:

Η Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα στο σκορ. Ο Ροναλντίνιο, που ήταν το πρόσωπο του αγώνα και αποθεώθηκε από το κοινό, ξεκίνησε τη φάση βγάζοντας μια εξαιρετική κάθετη πάσα στον Τζόναθαν Σοριάνο. Εκείνος γύρισε άμεσα στον Χαβιέρ Σαβιόλα, ο οποίος με κοντινό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι παλαίμαχοι της «Βασίλισσας» ανέβασαν στροφές και κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα χάρη σε τέρμα του Νταβίντ Μπαράλ.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

