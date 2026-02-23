Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
El Clasico παλαιμάχων στο Λος Άντζελες: Το πείραγμα του Ροναλντίνιο στον Μαρσέλο και η ισοπαλία των θρύλων, βίντεο
El Clasico παλαιμάχων στο Λος Άντζελες: Το πείραγμα του Ροναλντίνιο στον Μαρσέλο και η ισοπαλία των θρύλων, βίντεο
Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο πρώτο ντέρμπι παλαιμάχων επί αμερικανικού εδάφους
Το Λος Άντζελες φόρεσε τα γιορτινά του για να υποδεχθεί μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στο BMO Stadium διεξήχθη για πρώτη φορά το El Clásico των Θρύλων (Clásico de Leyendas) ανάμεσα στους παλαίμαχους της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα και να αναδεικνύονται ισόπαλες με σκορ 1-1.
Το στιγμιότυπο που έκλεψε την παράσταση
Πέρα από τα γκολ και τις περίτεχνες ενέργειες, η στιγμή που έγινε viral ήταν η άτυπη «κόντρα» δύο σπουδαίων Βραζιλιάνων. Σε μια φάση όπου ο Μαρσέλο προσπάθησε να εκτελέσει γρήγορα ένα φάουλ από το μισό της Ρεάλ, ο Ροναλντίνιο εμφανίστηκε από πίσω του και τον έσπρωξε παιχνιδιάρικα, εμποδίζοντάς τον να παίξει γρήγορα την μπάλα. Το χιουμοριστικό αυτό τετ-α-τετ έφερε χαμόγελα και υπενθύμισε πως η σπίθα των Clásico παραμένει ζωντανή, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Το παιχνίδι είχε εξαιρετικό ρυθμό, με τους «Μπλαουγκράνα» να κυριαρχούν στο πρώτο μέρος και τους «Μερένχες» να ισορροπούν στην επανάληψη:
Η Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα στο σκορ. Ο Ροναλντίνιο, που ήταν το πρόσωπο του αγώνα και αποθεώθηκε από το κοινό, ξεκίνησε τη φάση βγάζοντας μια εξαιρετική κάθετη πάσα στον Τζόναθαν Σοριάνο. Εκείνος γύρισε άμεσα στον Χαβιέρ Σαβιόλα, ο οποίος με κοντινό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Στο δεύτερο ημίχρονο, οι παλαίμαχοι της «Βασίλισσας» ανέβασαν στροφές και κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα χάρη σε τέρμα του Νταβίντ Μπαράλ.
Το στιγμιότυπο που έκλεψε την παράσταση
Πέρα από τα γκολ και τις περίτεχνες ενέργειες, η στιγμή που έγινε viral ήταν η άτυπη «κόντρα» δύο σπουδαίων Βραζιλιάνων. Σε μια φάση όπου ο Μαρσέλο προσπάθησε να εκτελέσει γρήγορα ένα φάουλ από το μισό της Ρεάλ, ο Ροναλντίνιο εμφανίστηκε από πίσω του και τον έσπρωξε παιχνιδιάρικα, εμποδίζοντάς τον να παίξει γρήγορα την μπάλα. Το χιουμοριστικό αυτό τετ-α-τετ έφερε χαμόγελα και υπενθύμισε πως η σπίθα των Clásico παραμένει ζωντανή, ανεξαρτήτως ηλικίας.
RONALDINHO pushed Marcelo 😨😨😨 pic.twitter.com/sE2yrVCzCX— 𝗧𝗶𝗺𝗲𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗠𝘂𝘀𝗶𝗰 ✨🎵 (@Hoang_HQ) February 23, 2026
@sportbible Ronaldinho and Marcelo enjoyed themselves in Legends Game 🤣🇧🇷 @FootyCracksFC #barcelona #halamadrid #ronaldinho #marcelo #foryoupage ♬ original sound - SPORTbible
Το παιχνίδι είχε εξαιρετικό ρυθμό, με τους «Μπλαουγκράνα» να κυριαρχούν στο πρώτο μέρος και τους «Μερένχες» να ισορροπούν στην επανάληψη:
Η Μπαρτσελόνα ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα στο σκορ. Ο Ροναλντίνιο, που ήταν το πρόσωπο του αγώνα και αποθεώθηκε από το κοινό, ξεκίνησε τη φάση βγάζοντας μια εξαιρετική κάθετη πάσα στον Τζόναθαν Σοριάνο. Εκείνος γύρισε άμεσα στον Χαβιέρ Σαβιόλα, ο οποίος με κοντινό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Στο δεύτερο ημίχρονο, οι παλαίμαχοι της «Βασίλισσας» ανέβασαν στροφές και κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα χάρη σε τέρμα του Νταβίντ Μπαράλ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα