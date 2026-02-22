Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού
H AEK κέρδισε 4-0 τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια
Μόνη πρώτη στη βαθμολογία παρέμεινε η ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της 22ης ημέρας της Stoiximan Super League.
H AEK κέρδισε εύκολα με 4-0 τον Λεβαδειακό και είναι στο +2 από τον Ολυμπιακό αλλά και στο +5 από τον ΠΑΟΚ ο οποίος «χρωστάει» ένα παιχνίδι με την Κηφισιά.
Κερδισμένος ήταν ο Παναθηναϊκός οποίος μείωσε τη διαφορά στους 3 βαθμούς από τον Λεβαδειακό έχοντας παιχνίδι λιγότερο (με τον ΟΦΗ).
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (22η)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 1-2
Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2
Πανσερραϊκός - Βόλος 2-1
ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 1-1
Άρης - Κηφισιά 1-1
ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 22 αγώνες)
1. ΑΕΚ 52
2. Ολυμπιακός 50
3. ΠΑΟΚ 47
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 36
6. Άρης 28
7. Βόλος 26
8. ΟΦΗ 25
9. Ατρόμητος 24
10. Παναιτωλικός 21
11. Κηφισιά 21
12. ΑΕΛ 20
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 12
*ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Κηφισιά έχουν αγώνα λιγότερο.
