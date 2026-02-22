ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0: Μόνη στην κορυφή με 4άρα η Ένωση, δείτε τα γκολ

Για την 22η στροφή του ελληνικού «Μαραθωνίου» η πρωτοπόρος\u00A0ΑΕΚ\u00A0θα φιλοξενήσει τον\u00A0Λεβαδειακό\u00A0στην άδεια λόγω τιμωρίας Allwyn Arena.\r\n Ο Μάρκο Νίκολιτς θα καταστρώσει τα σχέδιά του χωρίς τους Ρότα και Κοϊτά, λόγω τιμωρίας με τις θέσεις τους να αναμένεται να πάρουν οι Γκεοργκίεφ και Ελίασον.\r\nView this post on Instagram\r\nA post shared by ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)\r\n Από την άλλη ο Λεβαδειακός προέρχεται από την ισοπαλία κόντρα στον Ολυμπιακό και θέλει να εδραιωθεί για τα καλά στην 4αδα της Super League 1.\r\n Ο Νίκος Παπαδόπουλος δε θα έχει τον Όζμπολ λόγω της κόκκινης που δέχθηκε με τον Ολυμπιακό, όμως θα επιστρέψει ο Μπάλτσι καθώς εξέτισε την ποινή του με τους ερυθρόλευκους.\r\n Η περσινή ισοπαλία (1-1) των δύο ομάδων στη Νέα Φιλαδέλφεια ήρθε έπειτα από έξι διαδοχικές νίκες των Κιτρινόμαυρων -χωρίς να δεχθούν τέρμα- σε ισάριθμα παιχνίδια για όλες τις διοργανώσεις, με αυτό το σερί να ξεκινά μετά από τη νίκη του Λεβαδειακού στις 21 Δεκεμβρίου 2015 με 2-1 στο ΟΑΚΑ.\r\n Συνολικά, οι διαδοχικές νίκες της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού, εντός και εκτός έδρας, ήταν έντεκα και μάλιστα χωρίς να έχει δεχθεί τέρμα ούτε στη Βοιωτία.\r\n Το συνολικό μεταξύ τους σκορ σε αυτές είναι 29-0.\r\n Η ΑΕΚ βρίσκει συνήθως μεγάλα σκορ απέναντι στον Λεβαδειακό και είναι χαρακτηριστικό πως μόλις μία από τις 15 νίκες είναι με 1-0. Η δημοφιλέστερη είναι το 4-0, με τρεις εμφανίσεις.\r\n Στις 24 Νοεμβρίου 2012 ο Λεβαδειακός πήρε την πρώτη του εκτός έδρας νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, με γκολ του Ναπολεόνι στο 81ο λεπτό, σε μια αναμέτρηση που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο.\r\n ΑΕΚ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ\r\n 18 ΑΓΩΝΕΣ\r\n 15 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ\r\n 1 ΙΣΟΠΑΛΙΑ\r\n 2 ΝΙΚΕΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ\r\n ΓΚΟΛ: 46-11