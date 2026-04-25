Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Συνεργασία Ελλάδας–Γαλλίας και ισχυρή παραγωγή το κλειδί για μια ανταγωνιστική Ευρώπη

Αιχμές για γραφειοκρατία, ενεργειακό κόστος και αποβιομηχάνιση από τον πρόεδρο του ΣΕΒ – Μήνυμα για περισσότερες επενδύσεις και εμβάθυνση της ελληνογαλλικής συνεργασίας σε άμυνα, ενέργεια και τεχνολογία





«Η σχέση Ελλάδας και Γαλλίας είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, με βαθιές ιστορικές, πολιτικές και οικονομικές ρίζες. Είναι μια σχέση με ισχυρό παρόν και με ακόμη ισχυρότερες προοπτικές για το μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το φόρουμ «έρχεται να δώσει νέα ώθηση σε μια ήδη ουσιαστική οικονομική συνεργασία».







Αναφερόμενος στους τομείς αιχμής, σημείωσε ότι «σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε σε αυτή τη σχέση ακόμη πιο ουσιαστικό οικονομικό και βιομηχανικό περιεχόμενο. Στην άμυνα και την αμυντική βιομηχανία. Στην καινοτομία και την τεχνολογική ανεξαρτησία. Στην ενέργεια, στις μεταφορές και στις διασυνδέσεις», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «τους τομείς που θα καθορίσουν όχι μόνο τη διμερή μας συνεργασία, αλλά και τη θέση της Ευρώπης στην επόμενη δεκαετία».



Στο ευρωπαϊκό σκέλος, ο τόνος έγινε πιο αιχμηρός, με ευθείες αναφορές στις αδυναμίες του μοντέλου: «Η Ευρώπη σήμερα δεν είναι όσο ισχυρή θα μπορούσε να είναι. Και αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και σε δικά της λάθη. Στη μεγάλη γραφειοκρατία. Στην υπερύθμιση. Σε μια μονομερή προσέγγιση της αποανθρακοποίησης… και βεβαίως στο υψηλό ενεργειακό κόστος, που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων».







Όπως υπογράμμισε, Ελλάδα και Γαλλία μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, «ως εταίροι που πιστεύουν σε μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική και πιο στρατηγικά αυτόνομη», στέλνοντας μήνυμα για εμβάθυνση της συνεργασίας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.



Speranza: «Από τις συναντήσεις στις επενδύσεις – Η ελληνογαλλική συνεργασία είναι στρατηγική, όχι ευκαιριακή»

Με έμφαση στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και στις προοπτικές εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας, ο πρόεδρος του Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Estève Speranza, ανέδειξε το φόρουμ ως «καταλύτη για το μέλλον» των ελληνογαλλικών σχέσεων.



«Οι γαλλοελληνικές σχέσεις βασίζονται σε στέρεα ιστορικά θεμέλια, σε σύγκλιση αξιών και σε αυξανόμενη συνεργασία σε βασικούς τομείς όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η άμυνα, ο τουρισμός αλλά και οι τεχνολογίες και η καινοτομία», σημείωσε, αποτυπώνοντας το εύρος των πεδίων συνεργασίας.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο αποτύπωμα των γαλλικών επιχειρήσεων στη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι «σήμερα σχεδόν 300 γαλλικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και η Γαλλία συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων οικονομικών εταίρων», ενώ πρόσθεσε με νόημα ότι «το αναπτυξιακό δυναμικό βρίσκεται ακόμα σε μεγάλο βαθμό μπροστά μας».



Στέλνοντας μήνυμα εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία, τόνισε: «Η Ελλάδα δεν είναι πλέον μια αγορά που προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος. Είναι μια οικονομία με ισχυρή ανάπτυξη, ένα μεταρρυθμισμένο και πιο προβλέψιμο περιβάλλον, ένας περιφερειακός κόμβος προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ένα πεδίο ευκαιριών για την Ευρώπη».



Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην έννοια της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι σύνθημα. Αντανακλά μια στρατηγική πραγματικότητα», ενώ ξεκαθάρισε πως «η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα δεν χορηγείται, δεν επιβάλλεται, αλλά οικοδομείται πολύ συγκεκριμένα μέσω βιομηχανικών συνεργειών, αμοιβαίων επενδύσεων, μεταφοράς τεχνολογίας και συνεργασίας μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων».



Στο ίδιο πλαίσιο, εξήγησε ότι οι συζητήσεις του φόρουμ εστιάζουν σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες: «τεχνολογίες και καινοτομία, αμυντικές βιομηχανίες και ενεργειακή μετάβαση», οι οποίοι –όπως είπε– «σχεδιάζουν μια κοινή φιλοδοξία, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ισχυρή επιχειρηματική παρουσία, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη του Emmanuel Macron συνοδεύεται από πολυπληθή αποστολή, με δεκάδες στελέχη μεγάλων γαλλικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις που αναζητούν ευκαιρίες στην Ελλάδα, ενώ στην αίθουσα βρίσκονται περίπου 300 οικονομικοί παράγοντες από τις δύο χώρες.



Κλείνοντας, έστειλε σαφές μήνυμα για το επόμενο βήμα: «Η ελληνογαλλική σχέση δεν είναι μια σχέση ευκαιριακής συνεργασίας, είναι μια στρατηγική σχέση», υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο είναι «να περάσουμε από την πρόθεση στην πράξη, από τα λόγια στα έργα, από τις συναντήσεις στις επενδύσεις», με το φόρουμ να αποτελεί «ένα βασικό στάδιο σε αυτή την πορεία».

Στέλιος Μορφίδης 25.04.2026, 11:23