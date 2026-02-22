Η Μάντσεστερ Σίτι «τρόλαρε» τον ακούρευτο οπαδό της Γιουνάιτεντ: «Ώρα για κούρεμα»

Ο Φρανκ Ίλετ έφτασε μία ανάσα από το να κουρευτεί με τις τέσσερις σερί νίκες της ομάδας του, όταν το σερί σταμάτησε στην ισοπαλία με την Γουέστ Χαμ