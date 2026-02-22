Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Η Μάντσεστερ Σίτι «τρόλαρε» τον ακούρευτο οπαδό της Γιουνάιτεντ: «Ώρα για κούρεμα»
Η Μάντσεστερ Σίτι «τρόλαρε» τον ακούρευτο οπαδό της Γιουνάιτεντ: «Ώρα για κούρεμα»
Ο Φρανκ Ίλετ έφτασε μία ανάσα από το να κουρευτεί με τις τέσσερις σερί νίκες της ομάδας του, όταν το σερί σταμάτησε στην ισοπαλία με την Γουέστ Χαμ
Με τον Νίκο Ο’Ράιλι σε ρόλο πρωταγωνιστή, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 2-1 της Νιούκαστλ και πλησίασε στους δύο βαθμούς την κορυφή της Premier League και την Άρσεναλ, βάζοντας φωτιά στη μάχη του τίτλου.
Οι Πολίτες έφτασαν τις πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και έγραψαν στα social media: «Πέντε νίκες στη σειρά. Ώρα για κούρεμα».
Κάπως έτσι πίκαραν τον φίλαθλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος έχει γίνει viral για το challenge που έχει θέσει στον εαυτό του και δεν κουρεύεται μέχρι της πέντε σερί νίκες της ομάδας του.
Οι Πολίτες έφτασαν τις πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και έγραψαν στα social media: «Πέντε νίκες στη σειρά. Ώρα για κούρεμα».
Κάπως έτσι πίκαραν τον φίλαθλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος έχει γίνει viral για το challenge που έχει θέσει στον εαυτό του και δεν κουρεύεται μέχρι της πέντε σερί νίκες της ομάδας του.
— Manchester City (@ManCity) February 21, 2026
Five wins in a row. Time for a trim ✂️
Le CM de Manchester City taquine Manchester United et son supporter. 😭😭😭✂️— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 22, 2026
Le club mancunien vient de remporter son 5ème match consécutif TCC et en a profité pour lancer une pique au supporter de Manchester United qui n’a toujours pas coupé ses cheveux. https://t.co/UxBNG2kIFS pic.twitter.com/1VNEs1EF5i
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα