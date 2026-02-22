Η Μάντσεστερ Σίτι «τρόλαρε» τον ακούρευτο οπαδό της Γιουνάιτεντ: «Ώρα για κούρεμα»
Μάντσεστερ Σίτι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Νιούκαστλ Φρανκ Ίλετ

Ο Φρανκ Ίλετ έφτασε μία ανάσα από το να κουρευτεί με τις τέσσερις σερί νίκες της ομάδας του, όταν το σερί σταμάτησε στην ισοπαλία με την Γουέστ Χαμ

Με τον Νίκο Ο’Ράιλι σε ρόλο πρωταγωνιστή, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 2-1 της Νιούκαστλ και πλησίασε στους δύο βαθμούς την κορυφή της Premier League και την Άρσεναλ, βάζοντας φωτιά στη μάχη του τίτλου.

Οι Πολίτες έφτασαν τις πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και έγραψαν στα social media: «Πέντε νίκες στη σειρά. Ώρα για κούρεμα».

Κάπως έτσι πίκαραν τον φίλαθλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος έχει γίνει viral για το challenge που έχει θέσει στον εαυτό του και δεν κουρεύεται μέχρι της πέντε σερί νίκες της ομάδας του.

