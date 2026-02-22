Λιονέλ Μέσι: Έξαλλος με τους διαιτητές μετά την ήττα της Ίντερ Μαϊάμι με 3-0 - Τον τραβούσε για να τον ηρεμήσει ο Σουάρες, δείτε βίντεο
SPORTS
Λιονέλ Μέσι Ίντερ Μαϊάμι Λουίς Σουάρες

Λιονέλ Μέσι: Έξαλλος με τους διαιτητές μετά την ήττα της Ίντερ Μαϊάμι με 3-0 - Τον τραβούσε για να τον ηρεμήσει ο Σουάρες, δείτε βίντεο

Μετά το τέλος του αγώνα  ο Αργεντίνος σούπερ σταρ κατευθύνθηκε με άγριες διαθέσεις προς το καμαράκι των διαιτητών

Λιονέλ Μέσι: Έξαλλος με τους διαιτητές μετά την ήττα της Ίντερ Μαϊάμι με 3-0 - Τον τραβούσε για να τον ηρεμήσει ο Σουάρες, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Οργισμένος με τους διαιτητές ήταν ο Λιονέλ Μέσι μετά την ήττα με 3-0 της Ίντερ Μαϊάμι από τους Λος Άντελες FC στον πρώτο αγώνα για να υπερασπιστεί τον τίτλο στο MLS.

Μετά το τέλος του αγώνα κάμερα κατέγραψε τον Αργεντίνο σούπερ σταρ να κατευθύνεται με άγριες διαθέσεις προς το καμαράκι των διαιτητών.

Τον Μέσι προσπάθησε να ηρεμήσει ο συμπαίχτης του Λουίζ Σουάρες τραβώντας τον από το χέρι σε μια προσπάθεια να αποφύγει τα χειρότερα.

Δείτε βίντεο:

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης