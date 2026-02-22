Λιονέλ Μέσι: Έξαλλος με τους διαιτητές μετά την ήττα της Ίντερ Μαϊάμι με 3-0 - Τον τραβούσε για να τον ηρεμήσει ο Σουάρες, δείτε βίντεο

Οργισμένος με τους διαιτητές ήταν ο Λιονέλ Μέσι μετά την ήττα με 3-0 της Ίντερ Μαϊάμι από τους Λος Άντελες FC στον πρώτο αγώνα για να υπερασπιστεί τον τίτλο στο MLS.Μετά το τέλος του αγώνα κάμερα κατέγραψε τον Αργεντίνο σούπερ σταρ να κατευθύνεται με άγριες διαθέσεις προς το καμαράκι των διαιτητών.Τον Μέσι προσπάθησε να ηρεμήσει ο συμπαίχτης του Λουίζ Σουάρες τραβώντας τον από το χέρι σε μια προσπάθεια να αποφύγει τα χειρότερα.