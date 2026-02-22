Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Λιονέλ Μέσι: Έξαλλος με τους διαιτητές μετά την ήττα της Ίντερ Μαϊάμι με 3-0 - Τον τραβούσε για να τον ηρεμήσει ο Σουάρες, δείτε βίντεο
Μετά το τέλος του αγώνα ο Αργεντίνος σούπερ σταρ κατευθύνθηκε με άγριες διαθέσεις προς το καμαράκι των διαιτητών
Οργισμένος με τους διαιτητές ήταν ο Λιονέλ Μέσι μετά την ήττα με 3-0 της Ίντερ Μαϊάμι από τους Λος Άντελες FC στον πρώτο αγώνα για να υπερασπιστεί τον τίτλο στο MLS.
Μετά το τέλος του αγώνα κάμερα κατέγραψε τον Αργεντίνο σούπερ σταρ να κατευθύνεται με άγριες διαθέσεις προς το καμαράκι των διαιτητών.
Τον Μέσι προσπάθησε να ηρεμήσει ο συμπαίχτης του Λουίζ Σουάρες τραβώντας τον από το χέρι σε μια προσπάθεια να αποφύγει τα χειρότερα.
Δείτε βίντεο:
🚨👀 At the end of the game last night, Leo Messi was very upset with the referee as he let so many dangerous fouls against the World Champion. Lionel Messi tried to go through the same entrance as the referees and Luis Suarez was trying to stop himpic.twitter.com/Qbx7YgZSI0— 𝐂𝐀 𝐕𝐀?🐐🐐 (@psg_chief) February 22, 2026
