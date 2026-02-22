Το καρφί του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για όσους σχολιάζουν το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό: Δεν ακούω και πολύ καλά μέσα στις ιαχές MVP
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις Παναθηναϊκός

Δείτε την ανάρτηση του Αμερικανού φόργουορντ του Παναθηναϊκού μετά τον τελικό του Κυπέλλου το βράδυ του Σαββάτου

Αιχμηρή ανάρτηση για όσους σχολιάζουν το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό, έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις λίγες ώρες μετά το τέλος του νικηφόρου για τους «πράσινους» τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος επί του Ολυμπιακαού στο Final 8 της Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο που φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ για 2,5 χρόνια, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτό τα μπόνους επίτευξης στόχων. Αυτό μεταφράζεται σε 4 εκατ. ευρώ ανά έτος για τις δύο επόμενες σεζόν ενώ 2 εκατ. ευρώ θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

«Σε όσους νιώθουν κάπως, έχω άφθονα να δανείσω αν χρειάζεστε κάτι για να σκουπίσετε αυτά τα δάκρυα. Σε όσους έχουν κάτι να πουν, δεν ακούω και πολύ καλά μέσα στις ιαχές MVP» έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram ο Χέιζ Ντέιβις συμπληρώνοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία με το βραβείο του καλύτερου παίχτη της διοργάνωσης.



Όλη η ανάρτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Ένα βάθρο στην Ελλάδα σίγουρα δεν ήταν σε ό,τι περίμενα για φέτος. Με παρέσυρε ένα κύμα χρημάτων και το ρεύμα της θάλασσας με έφερε εδώ.

Σε όσους νιώθουν κάπως —
Έχω άφθονα να δανείσω αν χρειάζεστε κάτι για να σκουπίσετε αυτά τα δάκρυα.

Σε όσους έχουν κάτι να πουν —
Δεν ακούω και πολύ καλά μέσα στις ιαχές «M-V-P».
