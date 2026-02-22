Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Το καρφί του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για όσους σχολιάζουν το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό: Δεν ακούω και πολύ καλά μέσα στις ιαχές MVP
Δείτε την ανάρτηση του Αμερικανού φόργουορντ του Παναθηναϊκού μετά τον τελικό του Κυπέλλου το βράδυ του Σαββάτου
Αιχμηρή ανάρτηση για όσους σχολιάζουν το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό, έκανε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις λίγες ώρες μετά το τέλος του νικηφόρου για τους «πράσινους» τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος επί του Ολυμπιακαού στο Final 8 της Κρήτης.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο που φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ για 2,5 χρόνια, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτό τα μπόνους επίτευξης στόχων. Αυτό μεταφράζεται σε 4 εκατ. ευρώ ανά έτος για τις δύο επόμενες σεζόν ενώ 2 εκατ. ευρώ θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.
«Σε όσους νιώθουν κάπως, έχω άφθονα να δανείσω αν χρειάζεστε κάτι για να σκουπίσετε αυτά τα δάκρυα. Σε όσους έχουν κάτι να πουν, δεν ακούω και πολύ καλά μέσα στις ιαχές MVP» έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram ο Χέιζ Ντέιβις συμπληρώνοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία με το βραβείο του καλύτερου παίχτη της διοργάνωσης.
Σε όσους νιώθουν κάπως —
Έχω άφθονα να δανείσω αν χρειάζεστε κάτι για να σκουπίσετε αυτά τα δάκρυα.
Σε όσους έχουν κάτι να πουν —
Δεν ακούω και πολύ καλά μέσα στις ιαχές «M-V-P».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όλη η ανάρτηση του Νάιτζελ Χέιζ-ΝτέιβιςΈνα βάθρο στην Ελλάδα σίγουρα δεν ήταν σε ό,τι περίμενα για φέτος. Με παρέσυρε ένα κύμα χρημάτων και το ρεύμα της θάλασσας με έφερε εδώ.
