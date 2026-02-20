«Η ελληνική εκδοχή του Λαμίν Γιαμάλ», γράφουν οι Σέρβοι για τον Τεττέη
«Η ελληνική εκδοχή του Λαμίν Γιαμάλ», γράφουν οι Σέρβοι για τον Τεττέη

Ο Ανδρέας Τεττέη σκόραρε δύο φορές στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλζεν

«Η ελληνική εκδοχή του Λαμίν Γιαμάλ», γράφουν οι Σέρβοι για τον Τεττέη
Ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε (2-2) την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ στον 1ο αγώνα των playoffs του Europa League αλλά στο ματς έλαμψε ο Ανδρέας Τεττέη. 

Ο Έλληνας φορ έκανε ντεμπούτο στην Ευρώπη με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και πέτυχε  2 γκολ απέναντι στους Τσέχους, το ένα καλύτερο από το άλλο. 

Η φήμη του Ανδρέα Τεττέη έφτασε έως την Σερβία με το έγκυρο  Μozzartsport να παρομοιάζει την ιστορία του με εκείνη του άσου της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ. 

«Η ιστορία είναι η ελληνική εκδοχή του Λαμίν Τζαμάλ. Γιατί ο Τεττέη είναι κι αυτός παιδί μεταναστών, συγκεκριμένα ο πατέρας του είναι από την Γκάνα και η μητέρα του  από τη Σιέρα Λεόνε, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε ως Έλληνας και έχει ήδη φορέσει δύο φορές τη φανέλα της εθνικής ομάδας αγωνιζόμενος στην Κηφισιά.

Ο  Παναθηναϊκός τον αγόρασε για 2.200.000 ευρώ, αλλά περίμενε μέχρι τον Ιανουάριο για να υλοποιηθεί η μεταγραφή. Έκανε ντεμπούτο κόντρα στην Πλζεν και  εξελίχθηκε σε ήρωα της ομάδας της Αθήνας», ανέφεραν μεταξύ άλλων οι Σέρβοι. 




