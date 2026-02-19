Παναθηναϊκός: Ευρωπαϊκό ντεμπούτο με γκολ για τον Τεττέη, ισοφάρισε σε 1-1 την Βικτόρια Πλζεν
Παναθηναϊκός: Ευρωπαϊκό ντεμπούτο με γκολ για τον Τεττέη, ισοφάρισε σε 1-1 την Βικτόρια Πλζεν
Ο Έλληνας επιθετικός ισοφάρισε στο 31' με εξαιρετική καρφωτή κεφαλιά έπειτα από σέντρα ακριβείας του Κυριακόπουλου
Ο Ανδρεάς Τεττέη ζει τη σεζόν της καριέρας του, καθώς μετά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, το ντεμπούτο του με την εθνική Ελλάδας, τώρα ήρθε και το πρώτο του Ευρωπαϊκό γκολ στο ντεμπούτο του στο Europa League.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βικτόρια Πλζεν και έμεινε πίσω στο σκορ νωρίς με γκολ του Βισίνσκι. Όμως ο Ανδρέας Τεττέη είχε την απάντηση μετά από φοβερή σέντρα του Κυριακόπουλου, πετάχτηκε με καρφωτή κεφαλιά νικώντας τον γκολκίπερ των Τσέχων.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βικτόρια Πλζεν και έμεινε πίσω στο σκορ νωρίς με γκολ του Βισίνσκι. Όμως ο Ανδρέας Τεττέη είχε την απάντηση μετά από φοβερή σέντρα του Κυριακόπουλου, πετάχτηκε με καρφωτή κεφαλιά νικώντας τον γκολκίπερ των Τσέχων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα