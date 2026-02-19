Η Αϊλίν Γκου αποστόμωσε Αμερικανό δημοσιογράφο για τα δύο ασημένια: «Είναι γελοία οπτική ότι έχασα τα χρυσά!»
SPORTS
Αϊλίν Γκου Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026

Η Αϊλίν Γκου αποστόμωσε Αμερικανό δημοσιογράφο για τα δύο ασημένια: «Είναι γελοία οπτική ότι έχασα τα χρυσά!»

Η Κινέζα πρωταθλήτρια του freestyle σκι απάντησε αφοπλιστικά σε ερώτηση για τις επιδόσεις της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Μιλάνο-Κορτίνα

Η Αϊλίν Γκου αποστόμωσε Αμερικανό δημοσιογράφο για τα δύο ασημένια: «Είναι γελοία οπτική ότι έχασα τα χρυσά!»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα αφοπλιστικό και απόλυτα ξεκάθαρο μήνυμα, η Αϊλίν Γκου, η απόλυτη σταρ του freestyle σκι, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους μετά από μια προκλητική ερώτηση Αμερικανού δημοσιογράφου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα.

Η Κινέζα πρωταθλήτρια, η οποία έχει ήδη κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλια στη φετινή διοργάνωση, ρωτήθηκε αν νιώθει ότι αυτά τα μετάλλια αποτελούν επί της ουσίας «δύο χαμένα χρυσά», με βάση τις τεράστιες προσδοκίες που υπάρχουν πάντα γύρω από το όνομά της.

Η πληρωμένη απάντηση της Γκου
Η αντίδραση της 22χρονης σκιέρ ήταν άμεση. Γελώντας με την ερώτηση, έδωσε μια απάντηση που αναδεικνύει το μέγεθος των επιτευγμάτων της και τη δυσκολία του αθλήματος στο κορυφαίο επίπεδο:

«Αυτή είναι μια εντελώς γελοία οπτική», απάντησε χαρακτηριστικά η Γκου και πρόσθεσε:
«Είμαι η freestyle σκιέρ με τα περισσότερα μετάλλια στην ιστορία. Το να κερδίσει ένα μετάλλιο αλλάζει τη ζωή ενός αθλητή. Το να το καταφέρεις αυτό πέντε φορές (σ.σ. υπολογίζοντας και τα προηγούμενα ολυμπιακά της μετάλλια), είναι πάρα πολύ δύσκολο».

Η απάντηση της Γκου κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να την αποθεώνουν για την ωριμότητα με την οποία αντιμετωπίζει την τεράστια πίεση και την κριτική, υπενθυμίζοντας σε όλους πως η κατάκτηση οποιουδήποτε Ολυμπιακού μεταλλίου αποτελεί άθλο.

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης