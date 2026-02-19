Η Αϊλίν Γκου αποστόμωσε Αμερικανό δημοσιογράφο για τα δύο ασημένια: «Είναι γελοία οπτική ότι έχασα τα χρυσά!»
Η Κινέζα πρωταθλήτρια του freestyle σκι απάντησε αφοπλιστικά σε ερώτηση για τις επιδόσεις της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Μιλάνο-Κορτίνα
Με ένα αφοπλιστικό και απόλυτα ξεκάθαρο μήνυμα, η Αϊλίν Γκου, η απόλυτη σταρ του freestyle σκι, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους μετά από μια προκλητική ερώτηση Αμερικανού δημοσιογράφου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα.
Η Κινέζα πρωταθλήτρια, η οποία έχει ήδη κατακτήσει δύο ασημένια μετάλλια στη φετινή διοργάνωση, ρωτήθηκε αν νιώθει ότι αυτά τα μετάλλια αποτελούν επί της ουσίας «δύο χαμένα χρυσά», με βάση τις τεράστιες προσδοκίες που υπάρχουν πάντα γύρω από το όνομά της.
Η πληρωμένη απάντηση της Γκου
Η αντίδραση της 22χρονης σκιέρ ήταν άμεση. Γελώντας με την ερώτηση, έδωσε μια απάντηση που αναδεικνύει το μέγεθος των επιτευγμάτων της και τη δυσκολία του αθλήματος στο κορυφαίο επίπεδο:
«Αυτή είναι μια εντελώς γελοία οπτική», απάντησε χαρακτηριστικά η Γκου και πρόσθεσε:
«Είμαι η freestyle σκιέρ με τα περισσότερα μετάλλια στην ιστορία. Το να κερδίσει ένα μετάλλιο αλλάζει τη ζωή ενός αθλητή. Το να το καταφέρεις αυτό πέντε φορές (σ.σ. υπολογίζοντας και τα προηγούμενα ολυμπιακά της μετάλλια), είναι πάρα πολύ δύσκολο».
Η απάντηση της Γκου κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να την αποθεώνουν για την ωριμότητα με την οποία αντιμετωπίζει την τεράστια πίεση και την κριτική, υπενθυμίζοντας σε όλους πως η κατάκτηση οποιουδήποτε Ολυμπιακού μεταλλίου αποτελεί άθλο.
You got to give lots of credit to Eileen Gu for responding brilliantly back to the reporter with great confidence.— Alvin Foo (@alvinfoo) February 18, 2026
She looked him in the eye said that was a "ridiculous perspective" without any hesitation or fear. 😁 pic.twitter.com/fPz5uQIosT
