Χορός εκατομμυρίων για την Αϊλίν Γκου: Ποια είναι η σκιέρ που αρνήθηκε την αμερικανική υπηκοότητα και πλούτισε αγωνιζόμενη για την Κίνα

Η Γκου έχει ήδη κατακτήσει ασημένιο μετάλλιο στο slopestyle στην Ιταλία, ενώ η Ζου — που γεννήθηκε στο Λος Άντζελες με το όνομα Μπέβερλι Ζου — δεν συμμετέχει στους Αγώνες του 2026.«Μερικές φορές νιώθω ότι κουβαλάω το βάρος δύο χωρών στους ώμους μου», δήλωσε η Γκου μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο slopestyle. «Το ότι μπορώ να κάνω σκι μέσα σε όλο αυτό, να συνεχίζω να δείχνω τον καλύτερό μου εαυτό και να παραμένω τόσο ερωτευμένη με το άθλημα. Αυτό είναι που με νοιάζει πραγματικά και είμαι τόσο χαρούμενη που το εκπροσωπώ σήμερα».Το ζήτημα της υπηκοότητάς της παραμένει ασαφές. Η Κίνα δεν επιτρέπει τη διπλή υπηκοότητα, γεγονός που σημαίνει ότι, τυπικά, η Γκου θα έπρεπε να έχει αποποιηθεί το αμερικανικό της διαβατήριο.Στους Αγώνες του Μιλάνου, η Γκου πρόκειται να συμμετάσχει ακόμη σε δύο αγωνίσματα: το halfpipe γυναικών και το big air.