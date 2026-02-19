Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα ΠΑΟΚ-Θέλτα, Παναθηναϊκός-Πλζεν και τα ημιτελικά του Κυπέλλου στο μπάσκετ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα ΠΑΟΚ-Θέλτα, Παναθηναϊκός-Πλζεν και τα ημιτελικά του Κυπέλλου στο μπάσκετ

Πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια σήμερα το απόγευμα για τους φίλους ποδοσφαίρου και μπάσκετ

Πλούσιο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στο Europa League, αλλά και τη ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ.

Στις 19:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα στην Τούμπα, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3. Ακολουθεί στις 22:00 η αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, η οποία θα μεταδοθεί live στο Cosmote Sport 4 αλλά και στον ANT1.

Στο μπάσκετ, ο πρώτος ημιτελικός για το Κύπελλο Ελλάδος ξεκινά στις 17:00, με το Μαρούσι να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (ΕΡΤ2), ενώ στις 20:00 ο Ηρακλής κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό (ΕΡΤ2).

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις 19:45 η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί τη Νότιγχαμ Φόρεστ για τα Play Off του Europa League (Cosmote Sport 5) και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ υποδέχεται την Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα (Cosmote Sport 8). Τέλος, στις 22:00 μην χάσετε το ματς ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League Γυναικών, που θα μεταδοθεί από το Mega Sports.


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Δείτε αναλυτικά τις αθλητικές μεταδόσεις

12:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

Κλείσιμο
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς-Αντρέι Ρούμπλεφ ATP 500 2026 Ντόχα

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μαρούσι allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ CEV Challenge Cup

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ζρίνσκι – Κρίσταλ Πάλας Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ Europa League 2025-26

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπραν – Μπολόνια Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Θέλτα UEFA Europa League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός-Ηρακλής allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Copa del Rey

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Ριέκα Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λιλ – Ερυθρός Αστέρας Europa League

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Στουτγκάρδη Europa League

