Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα ΠΑΟΚ-Θέλτα, Παναθηναϊκός-Πλζεν και τα ημιτελικά του Κυπέλλου στο μπάσκετ

Πλούσιο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
της ημέρας, με τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στο Europa League, αλλά και τη ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ.
Στις 19:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα στην Τούμπα, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3. Ακολουθεί στις 22:00 η αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, η οποία θα μεταδοθεί live στο Cosmote Sport 4 αλλά και στον ANT1.
Στο μπάσκετ, ο πρώτος ημιτελικός για το Κύπελλο Ελλάδος ξεκινά στις 17:00, με το Μαρούσι να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (ΕΡΤ2), ενώ στις 20:00 ο Ηρακλής κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό (ΕΡΤ2).
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις 19:45 η Φενέρμπαχτσε φιλοξενεί τη Νότιγχαμ Φόρεστ για τα Play Off του Europa League (Cosmote Sport 5) και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ υποδέχεται την Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα (Cosmote Sport 8). Τέλος, στις 22:00 μην χάσετε το ματς ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League Γυναικών, που θα μεταδοθεί από το Mega Sports.
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
Δείτε αναλυτικά τις αθλητικές μεταδόσεις
12:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς-Αντρέι Ρούμπλεφ ATP 500 2026 Ντόχα
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μαρούσι allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα