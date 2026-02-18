Μονακό: Απορρίφθηκε η προσφυγή κατά της γαλλικής λίγκας, παραμένουν οι οικονομικές εκκρεμότητες για την ομάδα του Σπανούλη

Η λίγκα διεκδικεί από τους Μονεγάσκους 2,25 εκατομμύρια ευρώ ως φόρο πολυτελείας με την ομάδα να προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά να μην δικαιώνεται