Το καυστικό σχόλιο του Ανρί για τον Πρεστιάνι: Πολύ «γενναίος» που έβαλε τη μπλούζα μπροστά στο στόμα του
Ο Γάλλος θρύλος του ποδοσφαίρου εξέφρασε τη στήριξή του προς τον Βινίσιους μετά την ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε από τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα
Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης για τα Play-offs του Champions League, ήταν επεισοδιακή, αφού στιγματίστηκε από την ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε ο Βινίσιους από τον Πρεστιάνι μετά το γκολ που σημείωσε ο Βραζιλιάνος.
Το περιστατικό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις με τον Τιερί Ανρί να παίρνει θέση στην εκπομπή CBS Sports, για όσα διαδραματίστηκαν στο «Ντα Λουζ»:
«Μπορώ να καταλάβω τι περνάει ο Βινίσιους. Μου έχει συμβεί και εμένα αμέτρητες φορές στο γήπεδο.
Με έχουν επίσης κατηγορήσει ότι βρίσκω δικαιολογίες όταν μου συμβαίνει αυτό στο στάδιο. Μερικές φορές νιώθω μόνος, επειδή είναι ο λόγος σου εναντίον του».
Παράλληλα ο Ανρί σχολίασε και την κίνηση του Αργεντίνου να καλύψει με τη φανέλα το στόμα του: «Δεν ξέρουμε τι είπε ο Πρεστιάνι, γιατί ήταν πολύ γενναίος, καλύπτοντας το στόμα του με τη φανέλα του για να βεβαιωθεί ότι δεν θα βλέπαμε τι λέει.
Άρα, ήδη φαίνεται ύποπτος, γιατί δεν ήθελε οι άνθρωποι να δουν ή να ακούσουν τα λόγια του. Η αντίδραση του Βινίσιους μου λέει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ακόμη δεν ξέρουμε τι ειπώθηκε.
Ο Βινίσιους μπορεί να μας δώσει τη δική του εκδοχή, ενώ ο Πρεστιάνι, είμαι σίγουρος ότι δεν θα μας πει τι ακριβώς είπε, γιατί είδα σε μια στιγμή τον Μπαπέ να τον αντιμετωπίζει, και εκείνος να λέει: ‘Δεν είπα τίποτα’».
I love Thierry Henry for saying this. pic.twitter.com/RWwAacAf81— WolfRMFC (@WolfRMFC) February 17, 2026
