Λουτσέσκου: Θα είναι διαφορετικό αυτό το ματς με τη Θέλτα, αλλά χρειάζεται να δώσουμε το 150%

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα για τα play off του Europa League, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να... ακούσει ξανά για τις απουσίες της ομάδας του, ενώ για τη δική του τιμωρία εξέφρασε τη σιγουριά ότι η ομάδα του θα ανταπεξέλθει