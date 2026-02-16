Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για τον Χέιζ-Ντέιβις
Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για τον Χέιζ-Ντέιβις
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε στο Telekom Center Athens την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα του Παναθηναϊκού
Την πρώτη του «γνωριμία» με το «Telekom Center Athens» πραγματοποίησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις υπό τις οδηγίες του Εργκίν Άταμαν λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Αθήνα.
Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα του Παναθηναϊκού και την Τρίτη (17/02) θα ακολουθήσει την αποστολή στο Ηράκλειο ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου.
Όπως ανέφερε ο Τούρκος τεχνικός ο Χέιζ-Ντέιβις υπολογίζεται κανονικά για τα ματς της Κρήτης όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του.
Ο Αμερικανός θα προπονηθεί και την Τρίτη με την ομάδα και στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για το Ηράκλειο όπου την Τετάρτη (18/02) θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Κυπέλλου.
Πηγή: www.gazzetta.gr
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα του Παναθηναϊκού και την Τρίτη (17/02) θα ακολουθήσει την αποστολή στο Ηράκλειο ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου.
Όπως ανέφερε ο Τούρκος τεχνικός ο Χέιζ-Ντέιβις υπολογίζεται κανονικά για τα ματς της Κρήτης όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του.
Ο Αμερικανός θα προπονηθεί και την Τρίτη με την ομάδα και στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για το Ηράκλειο όπου την Τετάρτη (18/02) θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Κυπέλλου.
Πηγή: www.gazzetta.gr
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα