Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για τον Χέιζ-Ντέιβις

Την πρώτη του «γνωριμία» με το «Telekom Center Athens» πραγματοποίησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις υπό τις οδηγίες του Εργκίν Άταμαν λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Αθήνα.Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα του Παναθηναϊκού και την Τρίτη (17/02) θα ακολουθήσει την αποστολή στο Ηράκλειο ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου.Όπως ανέφερε ο Τούρκος τεχνικός ο Χέιζ-Ντέιβις υπολογίζεται κανονικά για τα ματς της Κρήτης όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του.Ο Αμερικανός θα προπονηθεί και την Τρίτη με την ομάδα και στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για το Ηράκλειο όπου την Τετάρτη (18/02) θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Κυπέλλου.Πηγή: www.gazzetta.gr@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης