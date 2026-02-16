Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για τον Χέιζ-Ντέιβις
SPORTS
Παναθηναϊκός Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για τον Χέιζ-Ντέιβις

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε στο Telekom Center Athens την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για τον Χέιζ-Ντέιβις
Την πρώτη του «γνωριμία» με το «Telekom Center Athens» πραγματοποίησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις υπό τις οδηγίες του Εργκίν Άταμαν λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Αθήνα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα πράσινα του Παναθηναϊκού και την Τρίτη (17/02) θα ακολουθήσει την αποστολή στο Ηράκλειο ενόψει του Final 8 του Κυπέλλου.

Όπως ανέφερε ο Τούρκος τεχνικός ο Χέιζ-Ντέιβις υπολογίζεται κανονικά για τα ματς της Κρήτης όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του.

Ο Αμερικανός θα προπονηθεί και την Τρίτη με την ομάδα και στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για το Ηράκλειο όπου την Τετάρτη (18/02) θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Κυπέλλου.
Πηγή: www.gazzetta.gr
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης