Παναθηναϊκός: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
SPORTS
Παναθηναϊκός Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Παναθηναϊκός: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Το τελευταίο βήμα πριν μπει στο παρκέ για τον 31χρονο άσο

Παναθηναϊκός: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις υποβλήθηκε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο 31χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ φόρεσε τα μαύρα προπονητικά ρούχα του Παναθηναϊκού και μετέβη στο «Υγεία», ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις και εν συνεχεία να ξεκινήσει προπονήσεις με τη νέα ομάδα του στο Telekom Center Athens.

H ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε σχετικά, με ανάρτησή της και φωτογραφία του MPV του περσινού φάιναλ φορ της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι.

View this post on Instagram

A post shared by Panathinaikos BC (@paobcgr)

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης