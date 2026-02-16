Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Παναθηναϊκός: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις
Το τελευταίο βήμα πριν μπει στο παρκέ για τον 31χρονο άσο
Στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις υποβλήθηκε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο 31χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ φόρεσε τα μαύρα προπονητικά ρούχα του Παναθηναϊκού και μετέβη στο «Υγεία», ώστε να υποβληθεί σε εξετάσεις και εν συνεχεία να ξεκινήσει προπονήσεις με τη νέα ομάδα του στο Telekom Center Athens.
H ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε σχετικά, με ανάρτησή της και φωτογραφία του MPV του περσινού φάιναλ φορ της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι.
