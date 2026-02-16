Ένταση στη Λεωφόρο μετά το 1-1 του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ, αποδοκιμασίες και συγκέντρωση οπαδών
Δυσαρέσκεια για την εικόνα και το αποτέλεσμα – Ισχυρή αστυνομική παρουσία έξω από το γήπεδο
Τεταμένο είναι το κλίμα στον οργανισμό του Παναθηναϊκός, με τους οπαδούς της ομάδας να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια μετά το 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ, αποτέλεσμα που προκάλεσε αποδοκιμασίες στη διάρκεια της αναμέτρησης και συγκέντρωση φιλάθλων έξω από τη Λεωφόρο.
Το «τριφύλλι» δεν κατάφερε να επιβληθεί της ΑΕΛ Novibet, μένοντας στο 1-1, σε ένα παιχνίδι όπου η εικόνα της ομάδας δεν ικανοποίησε την εξέδρα. Οι αποδοκιμασίες ακούστηκαν σε αρκετά σημεία της αναμέτρησης, κυρίως μετά από χαμένες ευκαιρίες και σε στιγμές που η ομάδα δεν έδειχνε συνοχή στο παιχνίδι της.
Το αποτέλεσμα επιβάρυνε περαιτέρω το ήδη βαρύ κλίμα, καθώς οι προσδοκίες για αντίδραση δεν επιβεβαιώθηκαν στον αγωνιστικό χώρο.
Στο σημείο αναπτύχθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ένταση. Το κλίμα χαρακτηρίζεται φορτισμένο, με τους φιλάθλους να ζητούν αλλαγή εικόνας και άμεση αγωνιστική βελτίωση.
Η κατάσταση στον σύλλογο παραμένει εύθραυστη, με την επόμενη ημέρα να κρίνεται καθοριστική για τη διαχείριση της αγωνιστικής και ψυχολογικής πίεσης που έχει διαμορφωθεί.
Συγκέντρωση οπαδών έξω από τη ΛεωφόροΗ δυσαρέσκεια δεν περιορίστηκε στις κερκίδες. Μετά το τέλος του αγώνα, οπαδοί του Παναθηναϊκού παρέμειναν έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, περιμένοντας την αποστολή της ομάδας.
