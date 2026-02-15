Μπενίτεθ: «Το ματς είχε πολλές καθυστερήσεις, πρέπει να τελειώνουμε καλύτερα τις ευκαιρίες μας», βίντεο
Μπενίτεθ: «Το ματς είχε πολλές καθυστερήσεις, πρέπει να τελειώνουμε καλύτερα τις ευκαιρίες μας», βίντεο
Όσα δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος αποδοκιμάστηκε, μετά την γκέλα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και το τελικό 1-1 τον αφήνει στο -6 από τον Λεβαδειακό.
Ο Ράφα Μπενίτεθ μετά το ματς υποστήριξε ότι το ματς είχε δύο όψεις καθώς η ομάδα του ήταν καλύτερη στο δεύτερο μέρος και ήταν άτυχη στην τελική προσπάθεια.
Κατά την διάρκεια των δηλώσεών του αποδοκιμάστηκε από μερίδα του κόσμου.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ισπανός:
«Στο α’ ημίχρονο προσπαθήσαμε αλλά δεν είχαμε ευκαιρίες. Στο β’ ήμασταν σαφώς καλύτεροι, σε ένα παιχνίδι που είχε πολλές καθυστερήσεις.
Δεχθήκαμε γκολ στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου από μια αντεπίθεση, προσπαθήσαμε, βάλαμε το γκολ της ισοφάρισης αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι.
Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο επιθετικό τρίτο το δικό μας, δηλαδή το αμυντικό τρίτο του αντιπάλου έστω ώστε να μην του επιτρέπουμε να βγάζει αυτές τις αντεπιθέσεις, είναι λογικό όταν είσαι συνέχεια στο μισό του αντιπάλου κάποιες φορές θα βρεθείς εκτεθειμένος.
Δεν είναι θέμα παικτών, μπορεί να υπήρχε η αίσθηση ότι βγάζουμε κάποιες επικίνδυνες αντεπιθέσεις, το θέμα είναι να τελειώνουμε τις φάσεις που έχουμε μπροστά.
Είχαμε και τέσσερις ποδοσφαιριστές που δεν ήταν διαθέσιμοι, ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν ήταν σήμερα οπότε ήταν ένας συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων».
