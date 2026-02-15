Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Λίβερπουλ - Μπράιτον: Ψαγμένος οπαδός πήγε στο Άνφιλντ ντυμένος... γλάρος
Λίβερπουλ - Μπράιτον: Ψαγμένος οπαδός πήγε στο Άνφιλντ ντυμένος... γλάρος
Ένας οπαδός της Μπράιτον έκλεψε την παράσταση στο γήπεδο
Η Μπράιτον δεν κατάφερε πολλά στο Άνφιλντ, όπου ηττήθηκε 3-0 από την Μπράιτον και έμεινε εκτός συνέχειας στο Κύπελλο Αγγλίας. Πάντως, ένας οπαδός των ηττημένων κατάφερε να κλέψει την παράσταση, καθώς εμφανίστηκε στο γήπεδο ντυμένος... γλάρος!
Το εν λόγω θαλασσοπούλι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σύλλογο της νότιας Αγγλίας και αποτελεί έμβλημά του, με τον ευφάνταστο οπαδό να στενοχωριέται από όσα είδε αλλά δεδομένα να τραβάει τα βλέμματα πάνω του.
gazzetta.gr
Το εν λόγω θαλασσοπούλι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σύλλογο της νότιας Αγγλίας και αποτελεί έμβλημά του, με τον ευφάνταστο οπαδό να στενοχωριέται από όσα είδε αλλά δεδομένα να τραβάει τα βλέμματα πάνω του.
One of the fans at the Brighton and Liverpool match 😅 pic.twitter.com/SDvdFij9vt— Goals Side (@goalsside) February 14, 2026
gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα