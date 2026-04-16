Δείτε βίντεο: Η εντυπωσιακή προσπάθεια της Αλεξάνδρας Εφραίμογλου που της χάρισε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο
Με μία εμφάνιση υψηλής δυσκολίας και τεχνικής αρτιότητας, η 22χρονη ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο στην Πορτογαλία
Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση που επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία της στην ευρωπαϊκή ελίτ του αθλήματος, η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του Ακροβατικού Διαδρόμου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία.
Το βίντεο της προσπάθειάς της, το οποίο δημοσίευσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αποτυπώνει την εξαιρετική τεχνική, τον υψηλό βαθμό δυσκολίας και την αγωνιστική ωριμότητα της Ελληνίδας πρωταθλήτριας.
Με δυναμική εκκίνηση, άψογη εκτέλεση των στοιχείων και απόλυτο έλεγχο στην προσγείωση, η Εφραίμογλου συγκέντρωσε 24.800 βαθμούς, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
Η νέα αυτή επιτυχία αποτελεί ακόμη μία σημαντική διάκριση για την Εφραίμογλου, ενισχύοντας το αγωνιστικό της προφίλ και δημιουργώντας προσδοκίες για αντίστοιχες επιτυχίες στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα