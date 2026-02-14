Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό
Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό
Στο 0-0 το παιχνίδι του Λεβαδειακού με τον Ολυμπιακό, παρέμειναν στη 2η θέση οι Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός άφησε δύο βαθμούς (0-0) στη Λιβαδειά απέναντι στον Λεβαδειακό και έμεινε στη 2η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.
Οι Πειραιώτες έφτασαν στους 47 βαθμούς ενώ η ΑΕΚ είναι πρώτη με 48β. Η ΑΕΚ (έχει αγώνα λιγότερο) παίζει την Κυριακή στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ ο οποίος έχει δύο αγώνες λιγότερους.
Εάν κερδίσει ο ΠΑΟΚ θα είναι πρώτος με αγώνα περισσότερο από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Εάν κερδίσει η ΑΕΚ είναι μόνη πρώτη ενώ στην κορυφή παραμένει και σε περίπτωση ισοπαλίας.
Η 21η αγωνιστική
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 3-1
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0
Βόλος - Άρης 1-1
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
17:30 Κηφισιά - ΟΦΗ
19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΛ
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
18:00 Ατρόμητος-Πανσερραϊκός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 παιχνίδια)
1. ΑΕΚ 48
2. Ολυμπιακός 47
3. ΠΑΟΚ 45
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 32
6. Άρης 27
7. Βόλος 26
8. ΟΦΗ 24
9. Παναιτωλικός 21
10. Ατρόμητος 20
11. Κηφισιά 19
12. ΑΕΛ 19
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 8
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Κηφισιά και ΠΑΟΚ έχουν δύο αγώνες λιγότερους. ΑΕΚ, Ατρόμητος, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός έχουν από έναν.
