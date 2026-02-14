ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκτακτο δελτίο καιρού: Νέα επιδείνωση από αύριο Τρίτη με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστή από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή προς Αεροδρόμιο η Αττική Οδός

Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό
SPORTS
Super League 1 Ολυμπιακός Λεβαδειακός Άρης Βόλος Παναιτωλικός Αστέρας Τρίπολης

Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό

Στο 0-0 το παιχνίδι του Λεβαδειακού με τον Ολυμπιακό, παρέμειναν στη 2η θέση οι Πειραιώτες

Η βαθμολογία μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός άφησε δύο βαθμούς (0-0) στη Λιβαδειά απέναντι στον Λεβαδειακό και έμεινε στη 2η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League. 

Οι Πειραιώτες έφτασαν στους 47 βαθμούς ενώ η ΑΕΚ είναι πρώτη με 48β. Η ΑΕΚ (έχει αγώνα λιγότερο) παίζει την Κυριακή στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ ο οποίος έχει δύο αγώνες λιγότερους. 

Εάν  κερδίσει ο ΠΑΟΚ θα είναι πρώτος με αγώνα περισσότερο από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Εάν κερδίσει η ΑΕΚ είναι μόνη πρώτη ενώ στην κορυφή παραμένει και σε περίπτωση ισοπαλίας.


Η 21η αγωνιστική 
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 3-1 
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0 
Βόλος - Άρης 1-1
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 
17:30 Κηφισιά - ΟΦΗ 
19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 
18:00 Ατρόμητος-Πανσερραϊκός 


Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 21 παιχνίδια)
1. ΑΕΚ 48 
2. Ολυμπιακός 47 
3. ΠΑΟΚ 45 
4. Λεβαδειακός 39
5. Παναθηναϊκός 32
6. Άρης 27
7. Βόλος 26 
8. ΟΦΗ 24
9. Παναιτωλικός 21
10. Ατρόμητος 20 
11. Κηφισιά 19 
12. ΑΕΛ 19
13. Αστέρας Τρίπολης 16 
14. Πανσερραϊκός 8
*Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Κηφισιά και ΠΑΟΚ έχουν δύο αγώνες λιγότερους. ΑΕΚ, Ατρόμητος, ΑΕΛ, Πανσερραϊκός έχουν από έναν. 
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης