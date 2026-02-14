Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Το χιουμοριστικό πανό των οπαδών του Ηρακλή στο ματς με τον Ολυμπιακό: «Ερχόμαστε σε λίγο»
Το χιουμοριστικό πανό των οπαδών του Ηρακλή στο ματς με τον Ολυμπιακό: «Ερχόμαστε σε λίγο»
Την ίδια ώρα με το ματς του μπάσκετ, η ομάδα του Ηρακλή αγωνίζονταν με τον Αστέρα Β' για την πρώτη αγωνιστική των Playoffs της Super League 2
Ο Ηρακλής υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό για την Basket League, όμως οι οπαδοί του Γηραιού απουσίασαν από το τζάμπολ του αγώνα.
Την ίδια ώρα, ο Ηρακλής έπαιζε στο Καυτατζόγλειο με τον Αστέρα Β', με τους οπαδούς του Γηραιού να έχουν πάει πρώτα εκεί και στην συνέχεια να μεταφέρονται στο Ιβανώφειο για το μπασκετικό ματς.
Βέβαια οι οπαδοί του Ηρακλή άφησαν και... σημείωμα, καθώς ανέβασαν ένα πανό που κάλυπτε όλο το πέταλο και έγραψε «Ερχόμαστε σε λίγο».
Να σημειωθεί ότι μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα, ο ηγέτης του τμήματος Παναγιώτης Μονεμβασιώτης βρέθηκε και εκείνος στο Ιβανώφειο.
Την ίδια ώρα, ο Ηρακλής έπαιζε στο Καυτατζόγλειο με τον Αστέρα Β', με τους οπαδούς του Γηραιού να έχουν πάει πρώτα εκεί και στην συνέχεια να μεταφέρονται στο Ιβανώφειο για το μπασκετικό ματς.
Βέβαια οι οπαδοί του Ηρακλή άφησαν και... σημείωμα, καθώς ανέβασαν ένα πανό που κάλυπτε όλο το πέταλο και έγραψε «Ερχόμαστε σε λίγο».
Να σημειωθεί ότι μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα, ο ηγέτης του τμήματος Παναγιώτης Μονεμβασιώτης βρέθηκε και εκείνος στο Ιβανώφειο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα