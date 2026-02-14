ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

SPORTS
Το χιουμοριστικό πανό των οπαδών του Ηρακλή στο ματς με τον Ολυμπιακό: «Ερχόμαστε σε λίγο»

Την ίδια ώρα με το ματς του μπάσκετ, η ομάδα του Ηρακλή αγωνίζονταν με τον Αστέρα Β' για την πρώτη αγωνιστική των Playoffs της Super League 2

Ο Ηρακλής υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό για την Basket League, όμως οι οπαδοί του Γηραιού απουσίασαν από το τζάμπολ του αγώνα.

Την ίδια ώρα, ο Ηρακλής έπαιζε στο Καυτατζόγλειο με τον Αστέρα Β', με τους οπαδούς του Γηραιού να έχουν πάει πρώτα εκεί και στην συνέχεια να μεταφέρονται στο Ιβανώφειο για το μπασκετικό ματς.

Βέβαια οι οπαδοί του Ηρακλή άφησαν και... σημείωμα, καθώς ανέβασαν ένα πανό που κάλυπτε όλο το πέταλο και έγραψε «Ερχόμαστε σε λίγο».

Να σημειωθεί ότι μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα, ο ηγέτης του τμήματος Παναγιώτης Μονεμβασιώτης βρέθηκε και εκείνος στο Ιβανώφειο.

